Gdy dowiedzieliśmy się o wykształceniu Adama Małysza, aż musieliśmy przysiąść. To cała prawda o legendzie sportu

Kamil Stoch wprost powiedział to o Bogu. Mistrz nie wstydzi się swojej wiary, niczego nie stara się ukrywać

Ukochana Żyły rozpala wyobraźnie. Marcelina Ziętek wypięła pośladki i wskoczyła do wody jak syrena, mamy zdjęcie!

Mecz polskich tenisistów na Wimbledonie, a przede wszystkim Igi Świątek śledziła masa fanów. Liderka światowego rankingu dostarczyła kibicom masy emocji, jednak musiała uznać wyższość Eliny Switoliny przegrywając 5:7, 7:6 (5), 2:6 w ćwierćfinale turnieju i przez moment mogła nawet drżeć o to, czy zachowa pozycję liderki rankingu WTA. Ostatecznie jednak Ons Jabeur pokonała w półfinale Arynę Sabalenkę, dzięki czemu Białorusinka nie wyprzedzi Polki. Masa komentarzy jednak po przegranym meczu Świątek sprawiła, że nawet Justynie Kowalczyk ciężko było ugryźć się w język.

Mocny wpis Justyny Kowalczyk. Nie mogła już patrzeć na to, jak traktowana jest Iga Świątek. Te słowa dają do myślenia

Wielokrotna medalistka olimpijska widząc, jakie komentarze pojawią się pod adresem Igi Świątek po odpadnięciu z Wimbledonu postanowiła zabrać głos w sprawie, bowiem jako polska zawodniczka doskonale może wiedzieć o tym, z jakimi wiadomościami może spotykać się po słabszym występie już okresie. Justyna Kowalczyk być może da do myślenia niektórym internautów, którzy pozwalają sobie na zbyt dużo.

Justyna Kowalczyk zdecydowała się na mocny wpis. Mówi o wylewającym się szambie! Nie mogła już patrzeć, jak traktują Igę Świątek

- Dziewczyna jest nr 1 w tenisie od wielu miesięcy. Przegrywa jakiś mecz. Szambo się wylewa. Zwalniają trenera, umiejszają Idze. W sumie to śmieszne. I wcale nie świadczy źle o zawodniczce...;) - napisała krótko na Twitterze Justyna Kowalczyk komentując to, co dzieje się po przegranym ćwierćfinale Wimbledonu przez Igę Świątek.

Sonda Czy Iga Świątek wciąż będzie dominowała w kobiecym tenisie? Tak Nie