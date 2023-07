Iga Świątek przerwała milczenie i zdradziła najbliższe plany! "Czas na małą wycieczkę"

Iga Świątek skomentowała swój występ w Wimbledonie i cały sezon na trawie. Polka w Londynie odpadła w ćwierćfinale po niespodziewanej porażce z Eliną Switoliną. Udało się obronić pozycję numer 1, ale jednak tak szybka porażka liderki rankingu dla większości jej kibiców była rozczarowaniem. Iga Świątek ocenia jednak ten występ pozytywnie. "Minęła chwila odkąd pisałam tutaj coś dłuższego i może to dobry moment, żeby do tego wrócić" - zaczyna swój post opublikowany w mediach społecznościowych Iga Świątek.

"W tym roku sezon na trawie był dla mnie ciekawym doświadczeniem. Jestem zadowolona i dumna, że zagraliśmy dwa turnieje, w których doszliśmy do półfinału w Bad Homburg i ćwierćfinału w Wimbledonie. To krok do przodu w porównaniu do zeszłego roku" - ocenia Iga Świątek. "Włożyłam w to mnóstwo pracy, dużo się nauczyłam i co najlepsze: znalazłam "sposób na trawę". Wiemy, co poprawić, na czym się skupić i to jest dla mnie najważniejsza część tej części sezonu" - kontynuuje liderka rankingu WTA.

Wcześniej tego dnia Iga Świątek opublikowała posty, na których kibicowała Michałowi Kwiatkowskiemu walczącemu w Tour de France. Na jednym ze zdjęć, widać, że Polka wyskoczyła na wakacje. Na fotce tenisistka ogląda kolarski wyścig i "Kwiato", opalając się na leżaku.

"Chcę podziękować mojemu trenerowi Tomkowi, który nauczył mnie bardzo dużo w grze na trawie w tym roku, mojemu fizjo i trenerowi przygotowania motorycznego Maćkowi, który pomógł mi zmienić nawierzchnię i tak szybko się do niej zaadaptować oraz mojej psycholog Darii za pomoc w znalezieniu satysfakcji i poczucia skuteczności na trawie. Jesteście najlepszym teamem! Ja też dołożyłam trochę roboty od siebie. Dlatego czas na małą wycieczkę niezwiązaną z tenisem" - napisała Iga Świątek, potwierdzając, że zrobiła sobie krótki urlop. "Do zobaczenia niedługo na turnieju w Warszawie! Dziękuję za Wasze wsparcie podczas krótkiego sezonu na trawie" - zakończyła Iga. Liderka rankingu WTA już za nieco ponad tydzień wystąpi w turnieju w Warszawie na wybudowanych niedawno kortach twardych.