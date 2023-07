Karolina Muchova zagra w turnieju WTA w Warszawie! Będzie rewanż z Igą Świątek za finał Roland Garros?

Karolina Muchova to kolejna zawodniczka, która zagra w turnieju WTA w Warszawie. Impreza już za kilkanaście dni. Jak podał Mateusz Ligęza z Radia Zet, Czeszka przyjęła dziką kartę. Nie licząc Igi Świątek, będzie największą gwiazdą w zawodach. A te zostaną rozegrane po raz pierwszy na kortach twardych. Zastąpiły mączkę. Muchova po sukcesie w Paryżu, gdzie w finale Roland Garros przegrała z Polką 2:6, 7:5, 4:6, nie poszła za ciosem w Wimbledonie. Odpadła już po pierwszym meczu.

Kiedy Iga Świątek grała w Londynie, w Warszawie powoli kończyli przygotowania do turnieju, w którym najlepsza tenisistka na świecie powalczy w turnieju WTA (24-30 lipca). Mączkę zastąpi twarda nawierzchnia, taka sama na jakiej grają w największych turniejach na świecie, w tym na wielkoszlemowym US Open. Rok temu turniej WTA 250 w Warszawie rozgrywano na ziemi, a Iga Świątek mimo wspaniałego dopingu polskich kibiców odpadła już w ćwierćfinale po pasjonującym meczu i porażce 1:6, 6:1, 4:6 z Francuzką Caroline Garcią, późniejszą triumfatorką. Nasza gwiazda narzekała wtedy, że miała bardzo mało czasu na przygotowania do występu w stolicy. Na warszawskiej mączce zagrała po rozgrywanym na trawie Wimbledonie i charytatywnym meczu z Agnieszką Radwańską w Krakowie (w hali i na korcie twardym). - Nie lubię wychodzić na kort i mieć z tyłu głowy, że zagrałam tylko dwa treningi na mączce. Dlatego nie wiem, co zdecyduję w przyszłym roku. Być może lepsze będzie odpuszczenie tego turnieju i zagranie po Wimbledonie całego sezonu na kortach twardych - zastanawiała się Iga Światek.

Organizatorem turnieju WTA w Warszawie jest Tomasz Świątek, ojciec mistrzyni. I szybko zapadły kluczowe decyzje o wymianie nawierzchni. Turniej na kortach Legii rozgrywany będzie nie na mączce, ale na kortach twardych, bardzo podobnych do tych, na których Iga grać będzie zaraz potem w Kanadzie i USA. Dzięki temu występ liderki rankingu WTA nie zakłóci jej przygotowań do kolejnych występów. Polka znów zagra przed warszawską publicznością, a domowy turniej będzie dla niej cennym przetarciem przed następnymi startami. - To był jeden z głównych powodów - przyznał w rozmowie z "Super Expressem" Tomasz Świątek. - Idze zależało na tym, żeby już nie mieszać tych nawierzchni po turniejach na trawie. Dosłownie tydzień po tym naszym turnieju w Warszawie wyjeżdża już do Ameryki na serię turniejów na kortach twardych. Sygnalizowała ten problem i to z pewnością jest ukłon w tym kierunku - dodał.

Na obiektach Legii Warszawa prace przy budowie nowych kortów trwały kilka miesięcy. Podłoże zostało wybetonowane, a potem przystąpiono do układania kolejnych warstw akrylowych, dokładnie takich samych, na jakich tenisiści walczą w nowojorskim US Open.