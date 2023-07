Wspaniały sukces Michała Kwiatkowskiego! Wygrał 13. Tour de France, emocjonalny wpis polskiego kolarza

Wybitny kolarz usłyszał wyrok. To co zrobił, było niedopuszczalne, sąd musiał wymierzyć mu karę

Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) po samotnej ucieczce wygrał 13. etap wyścigu Tour de France, na którym kolarze pokonali 137,8 km z Chatillon-Sur-Chalaronne do Grand Colombier. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Duńczyk Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Na ostatnich kilkuset metrach na twarzy Polaka pojawił się uśmiech. To jego drugie etapowe zwycięstwo w Tour de France. W historii wyścigu biało-czerwoni triumfowali w sumie siedmiokrotnie.

Drugi na mecie był Belg Maxim van Gils (Lotto Dstny), który stracił 47 s do Kwiatkowskiego. Na podium stanął również wicelider imprezy Tadej Pogacar, zaliczając 50 s straty. Słoweniec nadrobił do Vingegaarda, wraz z bonifikatą, osiem sekund i traci do lidera już tylko dziewięć. Najlepszy z Francuzów, w dzień ich narodowego święta, był David Gaudu (Groupama - FDJ), który linię mety przyjechał dopiero na 16. miejscu, ze stratą 1.45 min.

Michał Kwiatkowski jest dopiero drugim Polakiem, któremu udało się wygrać więcej niż raz. Poprzednio triumfował w 2020 roku. Rekordzistą jest również biorący udział w trwającej edycji "Wielkiej Pętli" Rafał Majka, który pierwszy na mecie był trzykrotnie: dwa razy w 2014 i raz w 2015 roku. Po jednym etapie wygrali Zenon Jaskuła (1993) i Maciej Bodnar (2017). Majka dwukrotnie zwyciężył także w klasyfikacji górskiej (2014, 2016). W klasyfikacji generalnej najwyższe, trzecie miejsce zajął Zenon Jaskuła w 1993 roku.