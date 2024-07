Paryż 2024 Drabinka Z kim i kiedy gra Iga Świątek?

Iga Świątek trenuje na kortach im. Rolanda Garrosa od soboty (m.in. z Camilą Osorią i Betriz Haddad Maią). Zatem miała cały tydzień na przygotowania na paryskich obiektach. Turniej olimpijski tenisistów rusza w sobotę 27 lipca. W poniedziałek liderka rankingu WTA złożyła olimpijskie świętowanie w Domu Polskim. Iga Świątek nie zamieszkała w wiosce olimpijskiej, żeby uniknąć zgiełku i zamieszania. Mieszka w hotelu niedaleko kortów. Trzyma się swoich rutyn z Roland Garros.

- To jest chyba najlepszy pomysł z możliwych - komentuje Lech Sidor, były tenisista, a obecnie komentator Eurosportu. - Oczywiście Tomasz Majewski, szef polskie misji, musiał na to wyrazić zgodę, ale cel uświęca środki. Jeżeli to ma dać złoty medal, to dla mnie może nawet mieszkać w Raszynie i dolatywać codziennie samolotem. To jest dziewczyna, która lubi się wyciszyć, nie przepada za tłumem. Może to, że w Tokio była w centrum zainteresowania w tej wiosce, było jedną z przyczyn, dlaczego tak słabo jej poszło. Teraz warunki będzie miała wręcz wymarzone do tego, żeby zdobyć złoty medal. Jeżeli nie zgubi formy z Roland Garros, to tak naprawdę nie widzę rywalek, które mogłyby je zagrozić - dodał Lech Sidor.

Z kim gra Iga Świątek? Paryż 2024 Drabinka tenisowa kobiet

Iga Świątek w 1. rundzie turnieju olimpijskiego zagra z Rumunką Iriną Camelią Begu (nr 136). Potencjalne rywalki Polki w 2. rundzie to Nadia Podoroska (Argentyna) i Diane Perry (Francja). Blisko Igi w drabince są Linda Noskova (możliwa 3. runda) i Jelena Ostapenko (ćwierćfinał). W połówce Igi Światek są też m.in. Jelena Rybakina, Danielle Collins czy Naomi Osaka.

Magda Linette w 1. rundzie zmierzy się z Mirrą Andriejewą (Rosja), a Magdlena Fręch zagra z Wiktorią Tomową (Bułgaria). Turniej olimpijski zacznie się w sobotę 27 lipca.

