Giorgi zawsze uważano za jedną z najseksowniejszych zawodniczek w WTA Tour. Nieprzeciętną urodę Włoszka wykorzystywała także pozując m.in. do mocno roznegliżowanych zdjęć. Gdy nagle przestała się pojawiać w sportowych zawodach, włoskie media pisały, że 32-latka wyjechała z kraju, gdzie toczył się wobec niej proces w sprawie nieprawidłowości podatkowych. Jej ostatnim meczem było zresztą przegrane gładko starcie z… Igą Świątek w II rundzie turnieju w Miami. Na początku maja 2024 r. ogłoszono, że zakończyła karierę profesjonalnej tenisistki.

Nagłe zniknięcie pięknej tenisistki. Nowe informacje w sprawie

Co naprawdę stało się z Camilą Giorgi?

Włoski urząd skarbowy miał ją podejrzewać o to, że razem z rodzicami ukrywała dochody. Giorgi miała przenieść się do USA, aby uniknąć konsekwencji. Potem prawnik Włoszki Edmondo Tomaselli przekazał, że Camila jest w Rzymie i wcale nie uciekła, tylko „podróżowała służbowo”. Właśnie dlatego miała się udać do USA.

Najpiękniejsza tenisistka świata przerwała milczenie

Camila Giorgi przez blisko 18 lat obecności w zawodowym tourze wygrała cztery turnieje WTA, w tym WTA 1000 w Montrealu. Grała w dziesięciu finałach, a najwyżej była na 26. miejscu rankingu światowego. W turniejach Wielkiego Szlema jej najlepszym wynikiem był ćwierćfinał Wimbledonu w 2018 roku.

Bez względu na to, jakie były faktyczne powody jej nieobecności, Giorgi znowu jest aktywna w internecie, choć tym razem występuje w zupełnie innej roli. Wydaje się, że kontrowersje ostatnich miesięcy są już za nią. Oto właśnie zainaugurowała nowe życie – jako blogerka kulinarna na Instagramie!

Nieprawdopodobne doniesienia w sprawie rywalki Świątek. Aż ciężko uwierzyć w tą historię

Była tenisistka lubi gotować, opowiadać o pomysłach kulinarnych, opracowywać przepisy i zachwycać swoich obserwatorów, wciąż prezentując się olśniewająco. To zresztą nie jest wielkie zaskoczenie, zawsze miała pasję do gotowania, także gdy podróżowała po świecie w czasie tenisowej kariery. Teraz postara się to "zmonetyzować".

Obecnie Camila Giorgi mieszka w Buenos Aires ze swoim nowym chłopakiem Ramiro Marrą. Poświęciła się całkowicie karierze influencerki na Instagramie, zarówno w dziedzinie mody, jak i teraz w gotowaniu.