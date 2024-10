Po tych słowach Igi Świątek w kierunku legendy nie mogło być inaczej. Błyskawiczna reakcja

Rafael Nadal to jeden z najbardziej utytułowanych tenisistów na całym świecie. Hiszpan po 22 latach gry na zawodowych kortach z dorobkiem 22 tytułów wielkoszlemowych i zwycięstwie w 92 turniejach postanowił zakończyć karierę. 38-latek razem z Novakiem Djokoviciem oraz Rogerem Federerem jest uważany za światową czołówkę tenisa w historii. Ostatnie dwa sezony nie były łatwe dla Nadala, ponieważ zmagał się z kontuzjami i startował coraz rzadziej. Hiszpan za pomocą mediów społecznościowych przekazał wzruszające oświadczenie. - Jestem tu dziś po to, by wam powiedzieć, że kończę profesjonalną karierę w tenisie. Prawda jest taka, że ostatni czas, a szczególnie dwa ostatnie lata, były dla mnie wyjątkowo trudne. Nie byłem w stanie grać bez ograniczeń. To oczywiście była wyjątkowo trudna decyzja, a jej podjęcie zajęło mi dużo czasu. Ale w życiu wszystko ma swój początek i koniec. Myślę, że to właściwy czas, by odejść z zawodowego tenisa. Moja kariera była długa i pełna sukcesów, o jakich nawet nie mogłem marzyć - przekazał słynny tenisista.

Mil gracias a todos Many thanks to allMerci beaucoup à tousGrazie mille à tutti谢谢大家شكرا لكم جميعا תודה לכולכםObrigado a todosVielen Dank euch allenTack allaХвала свимаGràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Bezcenna reakcja Rafaela Nadala na słowa Igi Świątek. Ogromne podziękowania

Na oświadczenie Nadala zareagowało dużo osób ze świata sportu i nie tylko. Nie zabrakło także kilku słów od Igi Świątek, która jest idolką hiszpańskiego tenisisty. - Cześć, Rafa. Z uwagi na twoje ogłoszenie, pewnie ten dzień będzie wyjątkowy dla ciebie i wszystkich fanów tenisa. Chciałam opowiedzieć o tym, jak ciebie doceniam i jak wiele znaczyła dla mnie twoja kariera, bo byłeś i ciągle jesteś największą inspiracją, jaką kiedykolwiek miałam w tenisie. Byłeś powodem, dla którego często miałam dodatkową motywację czy dawałam radę kontynuować ciężką pracę. Dziękuję ci za to, dziękuję za bycie tak cudowną osobą również poza kortem, bo twoja skromność to coś, co nie jest często spotykane wśród osób, które osiągają taki sukces jak ty. Zawsze pozostałeś szczery. Dziękuję ci za bycie dla mnie przykładem dobrego człowieka. Mam nadzieję, że będziesz cieszył się kolejnym etapem twojego życia i być może też nowym etapem kariery. Dla ciebie nie ma limitów. Mam nadzieję, że spędzisz mnóstwo czasu ze swoimi bliskimi i rodziną - przekazała Świątek.

Na reakcję ze strony Nadala nie trzeba było długo czekać i skomentował nagranie Polki. "Dziękuje Iga".