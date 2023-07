Polacy w komplecie zameldują się w IV rundzie? Przed naszymi tenisistami trudne przeprawy

Kursy TOTALbet: Wimbledon Kobiet oraz Wimbledon Mężczyzn

Jako pierwszy – przynajmniej wg turniejowej rozpiski – na kort powinien wyjść Hubert Hurkacz. Urodzony we Wrocławiu zawodnik nie był w ostatnich miesiącach w zbyt wysokiej formie, ale podczas Wimbledonu prezentuje się jak do tej pory naprawdę bardzo solidnie. 26-latek w swoim pierwszym meczu nadspodziewanie łatwo rozprawił się z Albertem Ramosem-Vinolasem, wygrywając gładko w trzech setach (6:1, 6:4, 6:4). Brytyjczyk polskiego pochodzenia Jan Choinski postawił co prawda nieco większy opór, ale i on nie był w stanie wygrać choćby jednego seta. W dwóch pierwszych partiach „Hubi” w decydującym momencie przełamywał rywala, w trzeciej odsłonie zachował natomiast więcej zimnej krwi w tie-breaku, dzięki czemu mógł cieszyć się z wygranej 6:4, 6:4, 7:6 i awansu do III rundy. Tutaj poprzeczka powędruje już jednak mocno w górę, rywalem Polaka będzie bowiem rozstawiony z nr 14 Lorenzo Musetti. 21-letni Włoch także nie stracił na londyńskich kortach choćby seta, a sam awans do 1/16 finału jest już dla niego zdecydowanie największym osiągnięciem podczas Wimbledonu. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia i nie ma wątpliwości, że zawodnik z Półwyspu Apenińskiego ma potężną chrapkę na pokonanie Hurkacza. W opinii ekspertów z TOTALbet faworytem będzie natomiast Polak, za którego zwycięstwo bukmacher płaci 1.62. W przypadku Musettiego jest to 2.31.

Bardzo dobrze na trawiastych kortach Wimbledonu prezentuje się także Iga Świątek, dla której tegoroczny turniej może okazać się przełomowy. W poprzednich latach najlepsza obecnie tenisistka świata niespecjalnie odnajdywała się na tej nawierzchni, czego potwierdzeniem jest fakt, że najdalej w swojej karierze doszła zaledwie do IV rundy. Obecnie 22-latka poczyna sobie jednak bardzo dobrze i wygląda na to, że może zajść zdecydowanie dalej. Urodzona w Warszawie zawodniczka zmagania rozpoczęła od zwycięstwa 6:1, 6:3 nad Chinką Lin Zhu. I choć rywalka w pewnych fragmentach stawiała czynny opór, dominacja Igi nie podlegała najmniejszej dyskusji. Jeszcze większą dysproporcję oglądaliśmy w starciu II rundy, przeciwko Sarze Sorribes Tormo. Hiszpanka grała ambitnie, ale na dobrze dysponowaną Świątek było to o wiele za mało. Polka uporała się z rywalką w nieco ponad godzinę, triumfując 6:2, 6:0. Kolejną rywalką „Maszyny z Raszyna” będzie doświadczona Petra Martic, rozstawiona w Londynie z nr 30. Trudno jednak powiedzieć, aby Chorwatka prezentowała obecnie wybitną dyspozycję. Jak do tej pory udało jej się bowiem pokonać Czeszkę Lindę Fruhvirtovą (7:5, 6:7, 4:1 i krecz rywalki) oraz Francuzkę Diane Parry (4:6, 6:3, 6:3). Nie dość zatem, że 32-latka nie będzie faworytką meczu przeciwko Idze Świątek, dodatkowo ma w nogach dwa zdecydowanie dłuższe pojedynki. Nic więc dziwnego, że w opinii TOTALbet to trzykrotna zwyciężczyni French Open będzie murowaną faworytką. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Polki płaci 1.02 zł, w przypadku wygranej Chorwatki jest to z kolei aż 14.00 zł.

Bardzo trudne zadanie czeka z kolei Magdę Linette, która zmierzy się z turniejową „czternastką” – Belindą Bencic. 31-letnia poznanianka tegoroczny Wimbledon rozpoczęła całkiem nieźle, pewnie pokonując w pierwszej rundzie Szwajcarkę Jil Belen Teichmann (6:3, 6:2). W II rundzie tak łatwo już jednak nie było, czynny opór Polce postawiła wówczas niezwykle doświadczona Czeszka Barbora Strycova. Po trwającym ponad trzy godziny thrillerze lepsza okazała się na szczęście Linette, która triumfowała 6:4, 6:7, 6:3. Już sam awans do III rundy wydaje się dla naszej zawodniczki dobrym rezultatem, ale Magda z pewnością ma chrapkę na przejście kolejnej rywalki. Tą będzie kolejna reprezentantka Szwajcarii – Belinda Bencic. Dla 26-latki będzie to z kolei ogromna szansa na wyrównanie swojego najlepszego osiągnięcia z Wimbledonu. W latach 2015 oraz 2018 udawało jej się bowiem osiągnąć fazę 1/8 finału. Czy i tym razem Bencic zdoła zameldować się w najlepszej szesnastce turnieju? Jest to prawdopodobne, w opinii ekspertów z TOTALbet będzie bowiem faworytką. Kurs na jej zwycięstwo legalny polski bukmacher wycenił na 1.43, w przypadku triumfu Polki jest to 2.84.

