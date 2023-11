Polska tenisistka zrzuciła ubrania przed obiektywem. Nie da się odwrócić wzroku. Jej ciało może onieśmielać najpiękniejsze modelki

Kalendarz tenisowy jest dla wielu zawodników i zawodniczek niebywale mocno naładowany, a czasami i przeładowany turniejami. O tym problemie w tenisowym świecie zaczęto mówić coraz więcej, ale na razie zmian na horyzoncie nie widać. Tak napięty grafik sprawia, że sportowcy mają mało czasu na odpoczynek i w zasadzie tylko na przełomie listopada i grudnia mogą nieco odetchnąć od treningów i zmagań na światowych kortach.

Na swoje wyniki w 2023 roku narzekać nie może Magdalena Fręch. Trzecia polska rakieta w kobiecym tenisie całkiem dobrze zaprezentowała się na kilku turniejach. Na French Open i US Open dotarła do drugiej rundy, a największym osiągnięciem było wygranie turniej ITF we włoskim Les Franqueses del Valles. Dzięki temu wspięła się na 63. miejsce w rankingu WTA, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze.

Tym bardziej odpoczynek Fręch się należał. Reprezentantka Polski w mediach społecznościowych pochwaliła się kadrami z wakacji. Kibiców zachwyciła przede wszystkim zdjęciem w stroju kąpielowym, który podkreślił jej sportową sylwetkę. - Udanego wypoczynku. Zasłużony zdecydowanie. Po niezwykle ciężkim i długim sezonie - napisano w jednym z komentarzy pod postem.