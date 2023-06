Radwańska odsłoniła ciało w letniej sukience z dekoltem, a fani nie mogli się powstrzymać. Dali upust emocjom

Od pewnego czasu wydaje się, że Urszula Radwańska najlepszy czas na korcie ma już za sobą. Obecnie młodsza z doskonale znanych polskich tenisowych sióstr zajmuje dopiero 419. miejsce w rankingu WTA, a w ostatnich tygodniach wróciła do gry po kilkutygodniowym obozie we Włoszech. Na brytyjskiej trawie nie poszło jej jednak dobrze, bo zarówno w Surbiton, jak i Ilkley przegrała już pierwszy eliminacyjny mecz. Wobec tego bardzo szybko skończyła sezon na trawie i mogła wrócić do Polski, gdzie od dłuższego czasu pogoda dopisuje. Lato w pełni cieszy Polaków, a Radwańska nie jest wyjątkiem, tym bardziej że będzie mogła delektować się słońcem na świeżo wyremontowanym tarasie.

Radwańska odsłoniła ciało w letniej sukience. Fani szybko dali upust emocjom

To właśnie ta informacja mocno ucieszyła 32-latkę po powrocie do Warszawy. Podczas jej nieobecności trwał remont, który skończył się akurat na letnie dni. Radwańska nie mogła wyobrazić sobie lepszego zgrania w czasie. "Dom, słodki dom. Gotowa na rozkoszowanie się promieniami słońca z mojego świeżo wyremontowanego tarasu" - przekazała fanom szczęśliwa tenisistka. Zdjęcie w letniej sukience z dekoltem bardzo przypadło im do gustu.

"Ula, super wyglądasz! No i nie ma to jak w domu", "Ale piękna kobieta", "Bardzo pięknie! I co za cudowne nogi", "Piękne stopy", "Bardzo seksownie wyglądasz w tej stylizacji" - to kilka z naprawdę wielu pozytywnych komentarzy, w których internauci komplementowali krakowiankę. Trzeba przyznać, że w krótkiej zielonej sukience z kwiecistym wzorem jej sylwetka jest naprawdę imponująca! Poniżej zobaczysz opisywane zdjęcie, a także inne gorące fotografie Urszuli Radwańskiej: