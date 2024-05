Gdy podliczono majątek Lukasa Podolskiego, aż wcisnęło nas w fotel. Setki milionów. Podano astronomiczną kwotę

Lukas Podolski to bezsprzecznie największa piłkarska gwiazda, jaka występowała na polskich boiskach. Mistrz świata z reprezentacją Niemiec od wielu lat deklarował, że pod koniec kariery chciałby zagrać dla Górnika Zabrze, a więc dla klubu, któremu kibicuje od dziecka. Swoją obietnicę spełnił, ale chyba nawet sami kibice drużyny z Górnego Śląska nie sądzili, że Podolski aż tak bardzo zaangażuje się w życie klubu. Były reprezentant Niemiec na każdym kroku walczy o to, aby sytuacja Górnika się poprawiła i niejednokrotnie w zdecydowany sposób wyrażał swoje zdanie o panujących warunkach w klubie.

Majątek Lukasa Podolskiego robi ogromne wrażenie

Dużo mówi się o tym, że sam Podolski angażuje się w pozyskiwanie sponsorów, transfery, czy inne pomniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem Górnika. To kolejny dowód na to, że jest on nie tylko dobrym piłkarzem, ale i świetnym biznesmenem. Potwierdza to również fakt, że jego sieć restauracji prosperuje bardzo dobrze. Lokale Podolskiego specjalizują się w kebabach i cieszą się dużą popularnością i dobrą opinią wśród osób, które pokusiły się skosztować tego dania.

I to w dużej mierze właśnie sieć lokali gastronomicznych sprawiła, że Podolski dorobił się niebotycznego majątku. Jakiś czas temu brytyjski „The Sun” wyliczył, że majątek Niemca szacuje się na blisko 178 milionów funtów, co daje ponad 900 milionów złotych. Rzecz jasna sporą część majątku Podolski zawdzięcza zarobkom w piłce nożnej, ale sieć restauracji stała się prawdziwym hitem i można śmiało założyć, że na 35 działających punktach Podolski nie poprzestanie.