Marek Papszun znów na stadionie w Częstochowie

Co za doniesienia!

Nagły zwrot w sprawie Marka Papszuna! Nie wróci do Rakowa Częstochowa? Kierunek zagraniczny!

Marek Papszun znów znajduje się na celowniku wszystkich mediów piłkarskich w Polsce! Wydawało się, że szkoleniowiec wróci do pracy w Rakowie Częstochowa po tym, jak z posadą pożegnał się Dawid Szwarga. Do gry o trenera niespodziewanie miał wkroczyć zagraniczny klub! Czy to właśnie tam będzie kontynuował karierę szkoleniowiec?