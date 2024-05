Robert Lewandowski w pięknych słowach zwrócił się do córki. Wielki dzień. To, co się stało później, przechodzi ludzkie pojęcie

Reprezentant Polski odejdzie do prawdziwej rewelacji? Co za doniesienia, to byłby przepotężny hit!

Początek maja w rodzinie Lewandowskich to czas szczególny. Wówczas jest wielkie świętowanie, bo najpierw 4 maja urodziny obchodzi Klara, a dwa dni później młodsza z córek, Laura. Zarówno Anna jak i Robert Lewandowski nigdy nie zapominają o tych szczególnych datach i rok rocznie wyprawiane są przyjęcia urodzinowe dla ich pociech. W tym roku Klara skończyła już siedem lat i ponownie doczekała się prezentów w dniu swojego święta. Nie zabrakło również okolicznościowego wpisu kapitana reprezentacji Polski, który publicznie złożył życzenia córce.

QUIZ. Czy naprawdę wiesz wszystko o rodzinie Lewandowskich? W tym quizie schody zaczynają się od 7 pytania! Pytanie 1 z 10 Jak ma na imię mama Roberta Lewandowskiego? Alicja Stefania Henryka Iwona Dalej

Lewandowski ze specjalnymi życzeniami dla córki

- Wszystkiego najlepszego Klaro! Dorastasz tak szybko! Niech twój dzień będzie wypełniony śmiechem i tak dużą radością, ile twoje serce potrafi przyjąć. Kochamy cię i jesteśmy z ciebie bardzo dumni – brzmi wpis Lewandowskiego na Instagramie, do którego dołączono zdjęcia piłkarza z córką oraz z Anną Lewandowską. Rzecz jasna pod wpisem nie zabrakło licznych komentarzy.

Dość niespodziewanie jednak nie dotyczyły one w dużej mierze urodzin Klary, a… próśb do samego Lewandowskiego. W komentarzach pojawiły się usilne błagania fanów z Turcji, aby piłkarz przyszedł do Besiktasu. - Come to Besiktas – pisali ani z Turcji. Wszystko po tym, jak gruchnęły informacje, że dla zespołu ze Stambułu Lewandowski jest priorytetem w najbliższym okienku transferowym.