Krzysztof Piątek, który w emocjonalnej końcówce meczu z Gaziantep FK kopnął Bruno Vianę w krocze, został wyrzucony z boiska z czerwoną kartką. Kara? Na początku dwa mecze zawieszenia i grzywna. Ale Komisja Arbitrażowa TFF dała mu drugą szansę – zawieszenie skrócone do jednego spotkania, a 39 tysięcy lir (czyli niecałe cztery tysiące złotych) kary finansowej anulowane!

ZOBACZ: Arkadiusz Milik zostanie w Juventusie? Zaskakujące informacje o Polaku!

Kiedy Piątek wróci do gry?

Oznacza to, że snajper może wrócić do gry już 3 maja, kiedy Basaksehir podejmie Hatayspor. Dla drużyny to powrót nadziei – bez Piątka przegrali z Goztepe aż 1:4. Ekipa Istanbul BB zajmuje 6. miejsce z dwoma punktami straty do czwartego Besiktasu (miejsce tuż za podium w Turcji daje eliminacje Ligi Konferencji).

Polak imponuje formą w Turcji 30 goli i 5 asyst w 44 meczach – to statystyki, które elektryzują nie tylko kibiców Basaksehiru. Coraz częściej mówi się o zainteresowaniu ze strony Fenerbahce.

ZOBACZ: Antonio Rudiger się doigrał! Surowa kara dla gwiazdy Realu

W samej lidze Piątek ma 20 trafień, w klasyfikacji przegrywa tylko z Victorem Osimhenem, gwiazdą Galatasaray.