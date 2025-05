Czy Wojciech Szczęsny zagra przeciwko Realowi Valladolid?

Robert Lewandowski miał ogromnego pecha w meczu z Celtą Vigo. Kontuzja, której doznał w tym spotkaniu, wykluczyła go m.in. z finału Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt oraz przynajmniej jednego meczu z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów. Dużo mówiło się o tym, że może on zdążyć na rewanż, ale wciąż nie jest to pewne, a nawet jeśli to się uda, to najpewniej i tak zacznie na ławce. Polski napastnik opuści też mecze w lidze hiszpańskiej, w tym właśnie ten w sobotę, 3 maja, z Realem Valladolid.

Tomasz Iwan: Szczęsny? Nie wszystkie jego interwencje są szczęśliwe

Niespodziewanie przed meczem pojawiły się też informacje na temat Wojciecha Szczęsnego. Polak, który zadebiutował 19 stycznia w barwach Barcelony, później niemal w ogóle nie oddał miejsca w pierwszym składzie. Okazało się jednak, że Polak, który przyszedł w zastępstwo Marca-Andre ter Stegena, w końcu będzie musiał ustąpić... właśnie Niemcowi! Kontuzjowany golkiper Barcelony zdołał wrócić do pełni zdrowia przed końcem sezonu i Hansi Flick postanowił postawić na niego w meczu z Realem Valladolid. Ale to nie jedyne zaskoczenie – w pierwszym składzie pojawi się też m.in. Ansu Fati, który do tej pory odgrywał marginalną rolę w zespole, jak również niewiele więcej grający Fort. Do tego mamy debiutanta z Barcelony B – to pomocnik Daniel Rodriguez.

Skład Barcelony na mecz z Realem Valladolid:

ter Stegen – Araujo, Christensen, Fati, Fort, Gavi, Lopez, Martin, Pedri, Rodriguez, Victor.