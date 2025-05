Nagła wiadomość o powrocie Roberta Lewandowskiego! Aż przeszły nas ciarki

Hiszpańska legenda wściekła na rywala Szczęsnego. Ostro o postawie ter Stegena. "To nie jest w porządku"

Kontuzja mięśniowa Roberta Lewandowskiego wykluczyła go z gry w kluczowej fazie sezonu. Najlepszy strzelec Barcelony ominął już finał Pucharu Króla i pierwszy mecz półfinału Ligi Mistrzów z Interem. Doniesienia z Hiszpanii poddawały w wątpliwość jego występ w rewanżu 6 maja o awans do wielkiego finału, ale sytuacja Polaka wciąż jest rozwojowa. Trener Barcy potwierdził, że jego leczenie przebiega lepiej niż się spodziewano i być może Lewandowski będzie mógł zagrać w decydującym meczu z Interem!

Pilne wieści o Wojciechu Szczęsnym przed kolejnym meczem Barcelony! Hansi Flick wszystko ogłosił

Czy Lewandowski zagra z Interem? Ważna wiadomość z Barcelony

Hansi Flick został zapytany przed sobotnim meczem ligowym Barcelony z Realem Valladolid o sytuację zdrowotną drużyny. Poza kontuzjowanym ostatnio Jules'em Kounde chodziło w dużej mierze o Marca Casado, Alejandro Balde i właśnie Lewandowskiego.

- Są na dobrej drodze, aby wrócić do gry. Musimy poczekać. To normalna sprawa, tak samo z Casą (Casado). Najlepiej z nich radzi sobie Robert, zobaczymy co z Balde. Nie możemy niczym ryzykować, bo możemy ich potrzebować w końcówce sezonu - powiedział niemiecki szkoleniowiec, po czym przekazał bardzo dobre wieści o Polaku.

- Jego poprawa zdrowia jest dużo lepsza niż zakładaliśmy. Musimy poczekać jeszcze parę dni. Znacie go i wiecie, że jest bardzo profesjonalny, ciężko pracuje i ma szansę wrócić na ten mecz - stwierdził Flick.

Koszmar jak z Lewandowskim. Dramat Barcelony przed rewanżem z Interem

Hansi Flick o tym czy Robert Lewandowski wróci we wtorek: "Może wrócić na mecz rewanżowy. Robert radzi sobie bardzo dobrze, a jego postępy są o wiele lepsze, niż się spodziewaliśmy. Zobaczymy. To świetny profesjonalista i zawsze ciężko pracuje, aby być w 100%. Może wrócić we…— BarcaInfo (@_BarcaInfo) May 2, 2025

Szczęsny wypada z bramki

Konferencja trenera Barcelony przyniosła też inną ważną wiadomość dla polskich kibiców. Potwierdziło się, że Wojciech Szczęsny wypadnie z bramki na najbliższy ligowy mecz kosztem wracającego Marca-Andre ter Stegena.

- To tylko mecz z Realem Valladolid, on jest dla Marca. Potem zobaczymy, co się wydarzy - przyznał Flick, który już przed ostatnim meczem w LM zapowiadał taką możliwość i podkreślał, że nie zamierza dokonywać zmiany w europejskich rozgrywkach. Teraz podkreślił, że ter Stegen świetnie spisuje się na treningach i zasłużył na swoją szansę.