i Autor: Instagram

Co za sukienka!

Radwańska odstrzeliła się w dzień kobiet. Odważna kreacja tenisistki, fani nie wytrzymali

Jacek Ogiński 12:28

Urszula Radwańska wciąż walczy na światowych kortach o jak najlepsze wyniki. Choć póki co nie nawiązuje do najlepszych lat, to wciąż się nie poddaje i bierze udział w kolejnych tenisowych turniejach. Siostra Agnieszki Radwańskiej często też udziela się w mediach społecznościowych. Tym razem postanowiła pochwalić się zdjęciem, na którym pozuje w niezwykle seksownej kreacji.