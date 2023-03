Tak naprawdę wygląda ciało 34-letniej Agnieszki Radwańskiej. Polska gwiazda tenisa ma się czym pochwalić, te zdjęcia roztopiłyby najtwardszy śnieg

Aż trudno uwierzyć, że Radwańska ma już 34 lata. Wielu kibiców tenisa z pewnością pamięta, jak nastoletnia Polka przebojem wdarła się do światowej czołówki WTA, z której nie wypadała przez blisko dekadę. Niestety, kontuzje mocno dały jej w kość, co doprowadziło do szybkiego zakończenia kariery w 2018 roku. Wówczas "Isia" miała 29 lat i postanowiła skupić się na życiu prywatnym. Wraz z ukochanym Dawidem Celtem założyła rodzinę, a owocem ich miłości były narodziny synka Jakuba dwa lata później. Była wiceliderka rankingu WTA, finalistka Wimbledonu 2012 i triumfatorka turnieju Masters w 2015 r. świetnie odnalazła się w nowej roli matki, ale nie zapomniała o tenisie. W dalszym ciągu trenowała ukochaną dyscyplinę, a w ostatnich miesiącach powróciła na światowe korty, choć nie zawodowo. To, że Radwańska nie ociąga się na sportowej emeryturze widać też po jej wysportowanej sylwetce!

Tak naprawdę wygląda ciało 34-letniej Agnieszki Radwańskiej. "Isia" ma się czym pochwalić!

W ostatnich miesiącach fani mogli podziwiać Radwańską m.in. w turniejach legend podczas Wimbledonu i Australian Open, a także w Krakowie podczas charytatywnej akcji "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy". Krakowianka w dalszym ciągu zachwycała tenisowymi umiejętnościami i pojawiły się nawet głosy, że powinna wrócić do zawodowego grania, jednak sama zainteresowana zdecydowanie to wykluczyła. Fani z przyjemnością podziwiali jej zagrania i formę. "Isia" już w trakcie kariery wyróżniała się drobną sylwetką na tle m.in. Sereny Williams czy Marii Szarapowej i nie straciła swojego uroku. Pomimo upływu kilku lat w dalszym ciągu jej figura robi wrażenie, a gwiazda tenisa znakomicie prezentuje się np. podczas rajskich wakacji. W wieku 34 lat jest prawdziwą motywacją dla innych kobiet i matek! Poniżej zobaczysz gorące zdjęcia Agnieszki Radwańskiej:

