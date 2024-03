Serce się kraje po tym, co zrobili Idze Świątek! Wstyd to mało powiedziane. Aż żal patrzeć, jak potraktowali polską tenisistkę

Caroline Wozniacki odgraża się Idze Świątek. Dunka polskiego pochodzenia powiedziała to z pełną mocą

Fani gier wideo i sportu musieli czekać aż 13 lat na powrót serii "TopSpin". Tytuł, który pozwala w zakątku swojego mieszkania poczuć się jak gwiazda tenisa wraca w kwietniu 2024 roku i wielu kibiców Igi Świątek mogło zastanawiać się, jak wydawca gry "2K Games" odwzoruje sylwetkę polskiej tenisistki w "TopSpin2K25". Okazuje się, że jednak model najlepszej rakiety na świecie pozostawia wiele do życzenia.

Już po pojawieniu się pierwszych screenshotów z gry wielu internautów zastanawiało się, czy model Igi Świątek nie pochodzi z konsol przenośnych, które w większości przypadków nie mogą pozwolić sobie na idealne odwzorowanie postaci. Okazuje się jednak, że teaser, który pojawił się na profilu "Gamersyde Official" na YouTube to rozgrywka zarejestrowana na konsoli "PlayStation5", czyli jednej z najlepszych obecnie na rynku. A efekt pozostawia wiele do życzenia.

Gdyby nie charakterystyczny dla Igi Świątek strój, w którym pojawia się na korcie, po samych rysach twarzy wielu internautów oraz fanów mogłoby mieć problemy ze zidentyfikowaniem najlepszej rakiety na świecie. Gra "TopSpin2K25" ma mieć swoją premierę 26 kwietnia i fanom Igi Świątek pozostaje mieć nadzieję, że wydawca tytułu poprawi jeszcze pewne aspekty zanim gra trafi na sklepowe półki oraz do sprzedaży cyfrowej.

i Autor: YouTube/ Gamersyde Official screen Iga Świątek w grze TopSpin2K25

Tak wygląda Iga Świątek w Top Spin 2K25. 😑Premiera gry 26 kwietnia. pic.twitter.com/CGY6SUZWd3— Marcin Pawlowski (@wrog) March 12, 2024