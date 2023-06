Skandal! Rosjanin największą gwiazdą tenisowego turnieju w Poznaniu. Polacy będą musieli z nimi walczyć

Intymne zdjęcie Radwańskiej trafiło do sieci. Sekret jej ciała ujrzał światło dzienne, takich obrazków nie widzi się często

Wielkimi krokami zbliża się duży tenisowy turniej w Polsce Enea Poznań Open. Emocji z pewnością nie zabraknie, ale… na liście znalazły się nazwiska, które nieco budzą wątpliwości. Chodzi konkretnie o Rosjanina Aleksandra Szewczenkę, prywatnie chłopaka Anastazji Potapowej, która w ostatnim czasie wielokrotnie prowokowała w związku z wojną wywołaną przez Rosję na Ukrainie.

Skandal! Rosjanin gwiazdą tenisowego turnieju w Polsce

Niestety, organizatorzy mają związane ręce. Władze Enea Poznań Open nie mają możliwości zablokowania jego występu, nawet jeśli bardzo by tego chcieli. Wiązałoby się to najprawdopodobniej z surowymi karami. Z takimi spotkał się chociażby w zeszłym roku Wimbledon. Rywalizacja na kortach nie była liczona do rankingów ze względu na zakaz startów dla Rosjan i Białorusinów.

- Organizator turnieju ATP nie ma możliwości wybierania tenisistów, którzy zagrają. Ma taką możliwość jedynie przy przyznawaniu tzw. dzikich kart, czyli specjalnych przepustek, ale są to zaproszenia dla zaledwie trzech spośród 32 zawodników biorących udział w głównej części turnieju - tłumaczy „Onetowi” Berenika Ratajczak rzecznik prasowy Grupy Enea.

Występ Rosjanina ma być narzucony przez ATP. - Z informacji od organizatorów Enea Poznań Open wiemy, że dołożą oni wszelkich starań, by nie doszło do żadnego manifestu o charakterze politycznym ze strony jedynego rosyjskiego zawodnika — Aleksandra Szewczenko, który od 9. roku życia mieszka i trenuje w Wiedniu – dodano.

Kiedy rusza Enea Poznań Open?

Początek zmagań w turnieju Enea Poznań Open w poniedziałek, 19 czerwca. Szewczenko jest rozstawiony z numerem 1. W pierwszej rundzie zobaczymy trzech reprezentantów Polski Kacpra Żuka, Daniela Michalskiego i Maksa Kaśnikowskiego.