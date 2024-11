Nocny wpis Roberta Lewandowskiego mówi wszystko. Zareagowały nawet legendy, nie mogło być inaczej

Lewandowski nie tylko dołączył do Ronaldo i Messiego. Pobił ich na głowę, to nie żart!

Lewandowski przemówił w nocy po przejściu do historii

Robert Lewandowski w meczu z Brest ustrzelił dublet, dzięki któremu ma na swoim koncie już 101 goli w Lidze Mistrzów. Potrzebował do tego zaledwie 125 spotkań, a osiągnięcie magicznej bariery stu trafień przyszło mu we wtorek naprawdę łatwo. Już w 10. minucie meczu polski napastnik pokonał bramkarza rywali z rzutu karnego, który wcześniej sam wywalczył. Tym samym stał się trzecim piłkarzem w historii - po Cristiano Ronaldo i Leo Messim - ze 100 bramkami w LM. Później w doliczonym czasie gry dołożył jeszcze 101. gola i ustalił wynik meczu na 3:0. We wtorek wieczorem był głównym bohaterem, a po zwycięstwie przyszedł czas na drobną celebrację.

FC Barcelona - Brest SKRÓT: Lewandowski dobił rywali w ostatniej minucie! 101 goli Polaka w Lidze Mistrzów

Zobacz, jak Lewandowski przeszedł do historii:

Ta miała miejsce w szatni oraz w mediach społecznościowych, co w tych czasach stało się powszechne. Ludzie dzielą się w ten sposób sukcesami i radością z innymi, a gwiazdy sportu wiedzą o tym najwięcej. Nic dziwnego, że po wtorkowym meczu, jeszcze w nocy, Lewandowski zamieścił na swoich profilach specjalne wpisy.

"100! I 101... Plus 3 punkty!" - napisał w poście zawierającym zdjęcia z meczu z Brest, które przeszły do historii. Widać na nich m.in., jak dedykuje setnego gola w LM zmarłemu ojcu, jak wykonuje ten rzut karny, a także jak pozdrawia kibiców. To nie wszystko, bo "Lewy" udostępnił też zdjęcia z wyjątkowego wieczoru na Instastories, gdzie znikną po 24 godzinach. Główny post pozostanie dostępny i zgromadzi zapewne kolejne gratulacje pod tysiącami już złożonych. Także od legend światowej piłki!

Legendy zachwycone Robertem Lewandowskim

Wyczyn Polaka docenili m.in. Franck Ribery i Rio Ferdinand. Pierwszy przez kilka lat grał z nim przecież w Bayernie Monachium, a drugi przeprowadził niedawno głośny wywiad z Lewandowskim. "Uwielbiam to" - napisał były obrońca m.in. Manchesteru United i reprezentacji Anglii, a Francuzowi wystarczyły wymowne emotikony.