Lewandowski nie tylko dołączył do Ronaldo i Messiego. Pobił ich na głowę, to nie żart!

Robert Lewandowski lepszy w Lidze Mistrzów nawet od Ronaldo i Messiego

Mecz FC Barcelony z Brest w normalnych okolicznościach pewnie szybko byłby zapomniany. Gospodarze bez większych problemów wygrali 3:0 i wskoczyli na drugie miejsce w tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów (przed środowymi meczami 5. kolejki), a Robert Lewandowski potwierdził świetną formę, strzelając dwa gole. I właśnie dzięki niemu ten mecz na stałe zapisał się w historii polskiej piłki. Już pierwsze trafienie 36-latka z rzutu karnego w 10. minucie spotkania sprawiło, że osiągnął magiczną barierę 100 goli w Lidze Mistrzów, którą jeszcze przebił bramką numer 101 w ostatniej minucie meczu. "Lewy" po meczu z Brest dołączył do wielkich Cristiano Ronaldo i Leo Messiego, którzy mają więcej strzelonych goli, ale do zdobycia "setki" potrzebowali zdecydowanie więcej strzałów! Polak był zdecydowanie bardziej skuteczny.

FC Barcelona - Brest SKRÓT: Lewandowski dobił rywali w ostatniej minucie! 101 goli Polaka w Lidze Mistrzów

Statystyczny portal "OptaJose" wyliczył dokładnie, że Lewandowski do strzelenia 100 goli w LM potrzebował tylko 451 strzałów. To najmniej z całej trójki - Messi osiągnął ten wynik po 527 strzałach, a Ronaldo potrzebował ich aż 793! To zresztą nie koniec statystyk pokazujących geniusz polskiego napastnika. W klasyfikacji strzelców ze 101 trafieniami wciąż traci do Portugalczyka 39, a Argentyńczyka 28, ale "Lewy" rozegrał od nich zdecydowanie mniej spotkań i ma lepszą średnią goli na mecz!

Lewy skuteczniejszy od największych gwiazd

Napastnik FC Barcelony strzelił 101 goli w 125 meczach, co daje mu zabójczą średnią 0,81. Wśród zawodników, którzy rozegrali co najmniej 50 spotkań, lepszy jest jedynie legendarny Alfredo di Stefano (49 goli w 58 meczach daje 0,84). Messi i Ronaldo przegrywają z Polakiem także pod tym względem - Argentyńczyk ma 129 bramek w 163 występach (0,79), a Portugalczyk 140 w 183 (0,77). Co więcej, nie zanosi się, aby zagrali jeszcze w Lidze Mistrzów, więc Lewandowski może gonić ich w klasyfikacji wszech czasów.

Po meczu z Brest w jego dorobku w najlepszej lidze świata znajduje się 15 goli dla Barcelony, 17 dla Borussii Dortmund i 69 dla Bayernu Monachium. Szansa na poprawę tego wyniku już 11 grudnia przeciwko... Borussiii.