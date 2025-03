Straszne, jak Amerykanie potraktowali Igę Świątek w Miami. Polka nie kryła żalu

WTA Miami: Iga Świątek nie kryła żalu do organizatorów

Iga Świątek błyszczy w Miami i doszła już do ćwierćfinału, ale sporo dzieje się wokół niej niestety poza kortem. Przed meczem 1/8 finału z Eliną Switoliną cały świat przeżywał atak hejtera na polską tenisistkę podczas jej treningu. To skandaliczne zajście na szczęście nie odbiło się na jej występie - doszło do niego już przed spotkaniem III rundy z Belgijką Elise Mertens. Polka poradziła sobie w dwóch setach zarówno z nią, jak i następnie z Ukrainką, choć pora ostatniego meczu jej nie sprzyjała. Sama Świątek nie kryła się z tym po zwycięstwie.

Wcześniejsze starcia z Caroline Garcią i Mertens wiceliderka rankingu WTA rozgrywała w porannej sesji czasu lokalnego - najlepszej czasowo dla kibiców w Polsce. W 1/8 finału zagrała jednak ostatni mecz dnia, który rozpoczął się o godzinie 22 w Miami (3 w nocy czasu polskiego). Nie był to spacerek i tenisistki skończyły zmagania już po północy, czyli następnego dnia.

Świątek już po ostatniej piłce zwróciła na to uwagę. Dziękując kibicom, złożyła tradycyjny podpis na jednej z kamer, na której napisała "Time to sleep [Pora spać - tłum]". Wykorzystała też charakterystyczny symbol "zzz" odnoszący się do spania. Na tym jednak jej pomeczowe obowiązki się nie skończyły, a w mediach społecznościowych jeszcze o 1 w nocy pokazała opustoszały obiekt w Miami, zwracając uwagę na wręcz nieludzki wymiar rozgrywania nocnych sesji w tenisie. Za komentarz posłużyła jej niezwykle wymowna emotka roztapiającej się twarzy.

Najważniejszy jest jednak wynik i fakt awansu do ćwierćfinału. W nim Świątek zagra po dniu przerwy z rewelacją turnieju z Filipin - 19-letnią Aleksandrą Ealą. Polskich kibiców cieszy fakt, że raszynianka nie jest jedyną Polką na tym etapie turnieju. Magda Linette po wielkim zwycięstwie z Coco Gauff (6:4, 6:4) zagra o półfinał z Jasmine Paolini. Ten mecz już we wtorek, w porannej sesji optymalnej dla widzów w Europie.

i Autor: Instagram Iga Świątek zła na organizatorów w Miami