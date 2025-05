Skupiałam się za bardzo na błędach w poprzednich turniejach i byłam dla siebie dość surowa. To nigdy nie jest dobra droga, ponieważ przestajesz ufać swoim uderzeniom. A w tenisie wydaje mi się, że to głównie kwestia psychiki. Zajęło mi to dużo czasu i nawet jeśli mój zespół mówił mi, co mogę zmienić, nie wierzyłam w to. I musiałam to poczuć na własnej skórze. Czasami po prostu muszę popełnić błędy, żeby potem dojść do jakichś wniosków. Po Rzymie w końcu zdałam sobie sprawę, że robię coś źle i łatwiej jest to zmienić, niż zakładać, że może następny turniej będzie inny. Wykorzystałam ten czas po Rzymie, żeby to zrobić. Ale nie oczekuję niczego. Po prostu staram się pracować dzień po dniu – podsumowała Iga Świątek.