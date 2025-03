Świetne wieści z Indian Wells! Jeszcze jeden Polak o krok od turnieju

Indian Wells. Kamil Majchrzak gra o awans do turnieju

Kamil Majchrzak pokonał Amerykanina Trevora Svajdę 6:3, 6:1 w pierwszej rundzie kwalifikacji do turnieju ATP rangi 1000 w Indian Wells. Aby wystąpić w zasadniczej części zmagań polski tenisista musi we wtorek pokonać jeszcze Chilijczyka Cristiana Garina. Majchrzak w światowym rankingu zajmuje 122. miejsce, a Svajda dopiero 591. Udział w kwalifikacjach Amerykanin zawdzięczał "dzikiej karcie" przyznanej przez organizatorów.

Zacięty był tylko początek pierwszego seta, kiedy obaj tenisiści wzajemnie przełamywali swoje podanie. Jako pierwszy w piątym gemie zmienił to Svajda i wyszedł na prowadzenie 3:2, ale od tej pory przegrał pięć gemów z rzędu. Majchrzak przełamał go jeszcze dwa razy i wygrał pierwszego seta 6:3, a w drugim rozpoczął od utrzymania serwisu. Po chwili reprezentant gospodarzy odpowiedział na 1:1, ale było to jego ostatnie słowo w tym meczu.

Losowanie Indian Wells Relacja NA ŻYWO: Z kim gra Iga Świątek? Drabinka będzie znana dzisiaj w nocy!

Pięć następnych gemów padło łupem Polaka, który zameldował się w finałowej rundzie kwalifikacji. W niej 29-letniego piotrkowianina będzie czekało trudniejsze zadanie w spotkaniu z Christianem Garinem. Chilijczyk na liście ATP jest 138., a w poniedziałek pokonał zajmującego 78. miejsce Niemca Daniela Altmaiera 7:5, 6:4.

Wcześniej, w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego, odbędzie się losowanie, w którym drabinkę turnieju w Indian Wells poznają Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch i Magda Linette. Ci są pewni występu w "tenisowym raju" ze względu na ranking. Majchrzak może dołączyć do nich we wtorek, już po losowaniu.