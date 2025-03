Losowanie Indian Wells Relacja NA ŻYWO: Z kim gra Iga Świątek? Drabinka będzie znana dzisiaj w nocy!

Na żywo Losowanie Indian Wells 2025 Witamy w relacji na żywo z ceremonii losowania Indian Wells 2025. Początek o godzinie 24 w nocy z poniedziałku na wtorek

Iga Świątek rozpoczyna walkę w Indian Wells. Polka od kilku dni jest już w Kalifornii i w towarzystwie psychologa Darii Abramowicz obejrzała na żywo w San Francisco mecz koszykarzy Golden State Warriors w lidze NBA. Do Indian Wells dotarł też już trener Wim Fissette, który dołączył do Polki po locie z Brukseli. Iga Świątek nie ukrywała, że dla niej półfinał w Dausze i ćwierćfinał w Dubaju były rozczarowującymi wynikami. Wiceliderka rankingu już 9 miesięcy czeka na turniejowe zwycięstwo, ostatnio wygrała Roland Garros.

- Na pewno nie jestem zadowolona z wyników. Czuję, że nie spisałam się dobrze - powiedziała Iga Świątek, podsumowując swoje występy na Bliskim Wschodzie. - Czułam, że mój tenis był... Brakowało kilku rzeczy, które powinny się w nim znaleźć - stwierdziła, a w mediach społecznościowych dodała: - Teraz szybki czas na zmianę perspektywy i wyciągnięcie wniosków. Do zobaczenia wkrótce w tenisowym raju w Kalifornii! - napisała Iga Świątek w mediach społecznościowych, zwracając się do kibiców.

Iga Świątek rok temu wygrała turniej Indian Wells, pokonując w finale 6:4, 6:0 Greczynkę Marię Sakkari. Mistrzyni zgarnęła wtedy 1,1 mln dolarów i był to już jej drugi triumf w tej imprezie. Wcześniej podbiła Kalifornię w 2022 r. w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Rok później jako mistrzyni odsłoniła w Indian Wells mural ze swoją podobizną. Jak na nawierzchnię twardą korty były tam dość wolne, a kozioł piłki wysoki, a Polka lubi takie warunki. Teraz jednak w Indian Wells wybudowano nowe korty, które mają być szybsze, podobne do tych na US Open.

Drabinka Indian Wells będzie pełna gwiazd. Zagrają wszystkie czołowe zawodniczki, w tym Madison Keys, która po triumfie w Australian Open odpoczywała, lecząc kontuzję i nie zagrała w Dausze i w Dubaju. Poza Igą Świątek w głównych drabinkach Indian Wells zagrają również Hubert Hurkacz oraz Magdalena Fręch i Magda Linette.