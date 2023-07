Tak Iga Świątek mieszka w Londynie! Wynajęła dom, zdradziła szczegóły

Novak Djoković naprawdę powiedział to o Hubercie Hurkaczu! Mocne słowa Serba przed meczem na Wimbledonie

Iga Świątek wygrywa kolejne mecze w Wimbledonie i jest już w 4. rundzie po zwycięstwie 6:2, 7:5 nad Chorwatką Petrą Martić. Kolejną rywalką polskiej gwiazdy będzie Szwajcarka Belinda Bencic. Polscy kibice ostrzyli sobie zęby na pierwszy pojedynek Igi Świątek z Magdą Linette, ale znów do niego nie dojdzie, bo poznanianka przegrała wyraźnie z mistrzynią olimpijską z Tokio. Mecz Świątek - Bencic w 4. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w niedzielę 9 lipca.

Iga Świątek w czasie Wimbledonu mieszka w położonym niedaleko kortów domu. To częsta praktyka, podobnie postępują inne tenisowe gwiazdy. Agnieszka Radwańska też w trakcie londyńskiego Szlema mieszkała w wynajmowanym domu. Iga Świątek po meczu z Petrą Matrić została zapytana, gdzie mieszka i potwierdziła, że nie jest to hotel. - Mieszkam w domu i podoba mi się to - powiedziała Iga Świątek. - Myślę, że całkiem dobrze dogadujemy się z członkami zespołu, więc miło jest mieć coś innego w tourze. W czasie innych turniejów też czasami zatrzymuję się w apartamentach w różnych miastach, bo nie chcę ciągle nocować w hotelach. W ten sposób czujesz się bardziej jak w domu. Na pewno dom tutaj jest najlepszą opcją, ponieważ hotele są oddalone o jakieś 40 minut drogi. Miło jest przebywać w pobliżu kortów - dodała Polka.