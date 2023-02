Agnieszka Radwańska buduje wielki dom! To prawdziwy pałac, pokazała ZDJĘCIA!

Iga Świątek sprawdziła, co piszą o niej w Internecie i nie wytrzymała. Gorzkie słowa i apel do kibiców

Agnieszka Radwańska buduje nowy dom i właśnie pochwaliła się nowymi zdjęciami, na których widać, jak będzie wyglądać gniazdko byłej tenisistki. „Kawka na budowie. Już bliżej niż dalej” – napisała gwiazda z tenisowych kortów, dzieląc się z fanami zdjęciami nowego domu. - Nie mogę się doczekać i jestem podekscytowana. Dotychczas wprowadzałam się do mieszkań na szybko, kupowałam je w pośpiechu, byle były blisko kortów i lotniska - mówiła Agnieszka Radwańska w wywiadzie dla "Gali", chwaląc się budową nowego domu.

Agnieszka Radwańska buduje NOWY DOM! Zobaczcie ZDJĘCIA domu Radwańskiej

Agnieszka Radwańska w lipcu 2020 r. urodziła syna i nie ukrywa, że planuje kolejne dziecko. - Marzę o tym, żeby Kubuś miał zdrowe rodzeństwo i o domu, który się buduje. Bardzo wolno, bo takie mamy czasy niestety - stwierdziła Agnieszka Radwańska, która w trakcie pełnej sukcesów kariery chętnie inwestowała w nieruchomości. Kupiła m.in. apartamenty w Miami oraz w Sopocie i w Zakopanem. W trakcie kariery z samych tylko turniejowych nagród Radwańska uzbierała 27,6 mln dolarów. A do tego doszły przecież ogromne zarobki dzięki lukratywnym kontraktom reklamowym.

Tak będzie mieszkać Agnieszka Radwańska ZDJĘCIA NOWEGO DOMU

Agnieszka Radwańska doskonale wie, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Była tenisistka przez długie lata sportowej kariery spędzała mnóstwo czasu, podróżując po całym świecie i mieszkając w hotelach. We własnym domu - jak sama mówiła - zaledwie pomieszkiwała. Teraz wreszcie na sportowej emeryturze może cieszyć się życiem. Agnieszka Radwańska mieszka w Warszawie, do której wyprowadziła się już dawno temu z rodzinnego Krakowa. - Musiałam przenieść się do Warszawy, bo tam miałam lepsze warunki do trenowania. Ale Kraków to moje miasto. Tu się urodziłam, wychowałam, trenowałam. Mieszkałam 20 lat. Tu mieszkają moi bliscy - powiedziała Radwańska, która teraz buduje nowy dom, w którym ma zamieszkać niedługo z mężem i synkiem.

Obecnie Agnieszka Radwańska mieszka jeszcze w apartamencie w Warszawie. Luksusowy apartament Radwańskiej jest gustownie urządzone, co widać na zdjęciach na Instagramie. Wrażenie robią ogromny salon z wielkim telewizorem, obszerna kuchnia i pięknie urządzona łazienka. Radwańska, która mieszka na strzeżonym osiedlu, we własnym mieszkaniu korzystać może też z dużego balkonu, który przypomina taras. Poniżej ZDJĘCIA Z MIESZKANIA RADWAŃSKIEJ W WARSZAWIE.