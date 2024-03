To już jest sezon Igi Świątek! Polka wyprzedziła Arynę Sabalenkę w ważnym notowaniu

Iga Świątek na drodze do finału Indian Wells straciła zaledwie 17 gemów. W półfinale rozbiła 6:1, 6:2 Ukrainkę Martę Kostiuk, a przy okazji pobiła kolejne kosmiczne rekordy. Polska dominatorka doszła do finałów w 37 procentach turniejów rangi WTA 1000, w których grała. Do tej pory rekord należał do legendarnej Sereny Williams - 36,7 proc. skuteczności w dochodzeniu do finałów.

Iga Świątek, która wygrała Indian Wells w 2022 r., a rok temu doszła do półfinału, wyrównała też rekord innej legendy - Steffi Graf. Słynna Niemka wygrała 89,5 proc. singlowych meczów w Indian Wells. Polka po awansie do wczorajszego finału mogła się pochwalić identyczną statystyką. Zapytana teraz, z którą sławną tenisistką chciałaby pójść na kolację, żeby porozmawiać o życiu i tenisie, Iga wskazała właśnie Steffi Graf. - Zapytałabym ją, jak sobie poradziła mentalnie, gdy nagle stała się najlepszą zawodniczką na świecie - powiedziała Świątek.

Najważniejsze, że Iga Świątek po bolesnej wpadce w Australia Open (porażka w 3. rundzie) szybko wyszła na prostą i znów pokazuje, że jest najlepszą tenisistką na świecie. Już przed wczorajszym finałem Polka zgromadziła w rankingu WTA Race 2670 pkt, wyprzedzając prowadzącą dotąd w tym notowaniu Arynę Sabalenkę - 2455 pkt. A w rankingu WTA jej przewaga nad Białorusinką urosła do 2170 pkt (w przypadku porażki w finale) lub 2520 pkt (w przypadku zwycięstwa).

Przed Igą Świątek występ w Miami Open, w którym zacznie od 2. rundy i pierwszy mecz rozegra najwcześniej w czwartek. Na Florydzie Polka nie broni żadnych punktów, bo rok temu wycofała się z rywalizacji z powodu kontuzji żeber.

WTA Race 2024 przed finałem Indian Wells

1. Iga Świątek 2670 pkt

2. Aryna Sabalenka 2455

3. Jelena Rybakina 2043

4. Qinwen Zheng 1720

5. Coco Gauff 1645

