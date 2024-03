Maria Sakkari wprost o Idze Świątek! Jaśniej się nie dało, mocne słowa przed finałem!

Można zaryć szczęką o beton po tym, co robi Iga Świątek. Świat nie jest w stanie w to uwierzyć

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Marią Sakkari w finale Indian Wells 2024. Początek finału w niedzielę o godzinie 19 polskiego czasu. Iga Świątek w półfinale po wspaniałej grze pokonała 6:2, 6:1 Ukrainkę Martę Kostiuk. Sakkari w przerywanym przez deszcz meczu ograła 6:4, 6:7, 6:2 faworytkę gospodarzy Coco Gauff. To będzie szósty mecz Polki z Greczynką. Bilans tej rywalizacji to 3-2 dla Sakkari. W dwóch ostatnich pojedynkach górą była jednak Świątek.

Maria Sakkari mocno o Idze Świątek przed finałem Indian Wells

- To naprawdę szalone, że ostatni raz grałyśmy ze sobą tutaj dwa lata temu - powiedziała Maria Sakkari, która poprzedni mecz z Igą Świątek rozegrała właśnie w finale Indian Wells 2022 (6:4, 6:1 dla Polki). Powiedziałabym, że dwa lata temu byłyśmy w zupełnie innych momentach karier. To właśnie wtedy zaczęła się jej passa lub kilka tygodni wcześniej. Wygrałam 3 z 5 meczów z Igą, ale posiadanie tej przewagi tak naprawdę nic nie znaczy, ponieważ ona jest obecnie najlepszą zawodniczką na świecie - stwierdziła wprost Greczynka. - Zamierzam po prostu spróbować utrzymać tę przewagę i być dwa zwycięstwa przed nią, ale to będzie bardzo, bardzo trudne - dodała Sakkari.

Iga Świątek przez ostatnie dwa lata mocno zmieniła swój tenis, stając się zawodniczką bardziej ofensywną. Co na to Maria Sakkari? - Nie mogę zbyt wiele na ten temat powiedzieć, ponieważ nie grałyśmy ze sobą od dwóch lat. Dlatego zawsze jest inaczej widzieć zawodniczkę grającą przeciwko innym rywalkom, a nie przeciwko tobie. Ale jedno, czego jestem pewna, to to, że ona jest bardzo dobra. Ja też jestem bardzo dobra i po prostu będziemy walczyć i próbować wygrać ten turniej. Z pewnością będzie to bardzo trudne i wymagające - stwierdziła na koniec Greczynka.

