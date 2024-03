Iga Świątek - Marta Kostiuk Relacja NA ŻYWO Półfinał Indian Wells Świątek - Kostiuk WYNIK Relacja live

Odśwież relację

Iga Świątek już dzisiaj w nocy zagra z Martą Kostiuk w półfinale Indian Wells,. W drugim półfinale Coco Gauff zmierzy się z Marią Sakkari. Iga Świątek awans do 1/2 finału wywalczyła, pokonując Karolinę Woźniacką. Przy prowadzeniu Polki 6:4, 1:0 Dunka skreczowała z powodu kontuzji stopy. To drugi mecz Świątek - Kostiuk w seniorskim tourze, a poprzedni Iga wygrała - 6:3, 6:4 w Roland Garros 2021. Trenerką Ukrainki jest Polka Sandra Zaniewska. Kostiuk jako juniorka odnosiła sukcesy, wygrywając Szlemy w singlu i deblu. - To wspaniała zawodniczka, jest bardzo utalentowana. Na pewno nie będzie łatwo - mówi Iga Świątek.

Iga Świątek po raz trzeci z rzędu gra w półfinale Indian Wells. Dwa lata temu wygrała turniej w Kalifornii, kontynuując niesamowitą serię zwycięstw. Rok temu odpadła w półfinale, przegrywając 2:6, 2:6 z Jeleną Rybakiną. Zmagała się wtedy z bolesną kontuzją żeber. - Ona jest numerem 1 na świecie, więc muszę na pewno zagrać dobrze. To świetna zawodniczka, jest na szczycie już od dwóch lat - mówi Marta Kostiuk o Idze Świątek. - Trenowałam z nią niedawno w Dausze i naprawdę nie mogłam się już doczekać, aż z nią zagram mecz. Myślę, że to będzie świetne spotkanie. Jestem naprawdę podekscytowana. Grałam z nią w Paryżu trzy lata temu i był to trochę inny mecz. Obie byłyśmy wtedy w różnych pozycjach - dodała Ukrainka.

Mecz Iga Świątek - Marta Kostiuk w półfinale Indian Wells 2024 zostanie rozegrany w nocy z piątku na sobotę 15/16 marca. Początek meczu Świątek - Kostiuk o godzinie 24 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Kostiuk w turnieju WTA w Indian Wells.