i Autor: AP PHOTO Iga Świątek

niewiarygodne sceny

To spotkało Igę Świątek zaraz po przylocie do Japonii. Sensacyjne wideo obiegło sieć, nadzwyczajne środki ostrożności

Jacek Ogiński 17:56

Iga Świątek lada chwila wróci do rywalizacji na światowych kortach. Polka już trenuje w Tokio, gdzie wystartuje w turnieju WTA 500 – będą to jej pierwsze zawody po porażce na US Open w 4. rundzie i utracie pozycji liderki światowego rankingu. Druga rakieta świata cieszy się w Japonii wielką popularnością, ale to co działo się po jej przylocie do Kraju Kwitnącej Wiśni jest niewiarygodne. Aby dostać się na kort polska tenisistka potrzebowała asysty... ochroniarzy!