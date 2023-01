United Cup: KIEDY grają Polacy? Mecz Polska - USA O której godzinie grają polscy tenisiści półfinał z USA PLAN GIER

Polscy tenisiści zagrają w półfinale United Cup, a ich rywalem będzie reprezentacja USA. W boju o półfinał Biało-Czerwoni pokonali Włochów 3–2, a decydujący punkt zdobył nasz gwiazdorski mikst – Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Wielkie brawa należą się też Magdzie Linette. Po porażce Huberta Hurkacza z Matteo Berrettinim w singlu poznanianka musiała wygrać swój pojedynek, żeby utrzymać Polaków w grze o półfinał. I znów pokazała, że można na nią liczyć. – Zawsze kiedy gram dla zespołu, łatwiej jest mi wykrzesać z siebie swoją najlepszą grę – cieszyła się Magda po ważnym zwycięstwie 6:1, 6:2 z Włoszką Bronsetti.

United Cup KIEDY grają Polacy z USA? Tenis mecz Polska - USA O której godzinie półfinał Polaków?

Wszystko rozstrzygnęło się w meczu miksta i znów okazało się, że Iga Świątek i Hubert Hurkacz to zabójcza mieszanka. Nasz gwiazdorski duet rozgromił Włochów 6:1, 6:2, dając polskiej drużynie awans do finałowego turnieju w Sydney. Po ostatniej piłce nasi tenisiści oszaleli ze szczęścia. – To wspaniała sprawa! – uśmiechała się Iga. – Zwycięstwo drużyny daje jeszcze więcej radości niż wtedy, gdy wygrywasz indywidualnie. Cieszę się bardzo, że dokonaliśmy tego wspólnie. Dzisiejszy mecz był naprawdę stresujący, bo rzadko gramy miksta, więc tym fajniej, że zagraliśmy tak solidny mecz. Hubi tak przycisnął rywali, że grało mi się łatwo – dodała liderka rankingu WTA.

KIEDY grają Polacy z USA United Cup KIEDY półfinał Polska - USA w United Cup

W piątkowych półfinałach w Sydney Polska zagra z USA, a Grecja z Włochami, którzy awansowali do Final Four jako szczęśliwi przegrani (najlepszy bilans z pokonanych wczoraj drużyn). Mecz Polaków zacznie się o 3 nad ranem od pojedynku Igi Świątek z Jessicą Pegulą. – Włosi to bardzo silna drużyna, więc stres był faktycznie duży. Fajnie nam się grało miksta, a to zwycięstwo ma wyjątkowy smak. Iga jako partnerka jest niesamowita. Magda też dzisiaj wspaniała, więc można powiedzieć, że dziewczyny poniosły dziś nasz zespół – stwierdził Hurkacz.

KIEDY mecz Polska - USA United Cup O której godzinie grają Polacy PLAN GIER

Mecz Polska - USA w United Cup zostanie rozegrany w piątek 6 stycznia i w sobotę 7 stycznia 2023 r. Początek rywalizacji w piątek o godzinie 3 rano polskiego czasu. Transmisja TV na antenie TVP Sport. Poniżej plan gier w meczu Polska - USA.

Piątek 6.01.2023

I. Świątek - J. Pegula o godz. 3

D. Michalski - F. Tiafoe ok. godz. 5

Sobota 7.01.2023

H. Hurkacz - T. Fritz godz. 24 (północ czasu polskiego, noc z piątku na sobotę)

M. Linette - M. Keys ok. godz. 2

I. Świątek/H. Hurkacz - J. Pegula/T. Fritz ok. godz. 4