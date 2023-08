US Open 2023 Kiedy grają Polacy? O której godzinie mecze Polaków w US Open

US Open 2023 PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobiła Iga Świątek w US Open? Ile zarobił Hurkacz?

Rusza US Open 2023. Przed nami mecze w 1. rundzie. Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch zagrają już w poniedziałek 28 sierpnia, a Hubert Hurkacz pierwszy mecz rozegra we wtorek 29 sierpnia. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek pierwszy mecz w US Open 2023 zagra ze Szwedką Rebeccą Peterson. Polka pokonała ją już dwa razy. Mistrzyni US Open właśnie rozpoczęła 74. tydzień panowania w rankingu WTA. W Nowym Jorku broni tytułu i aż 2000 pkt. - Z jednej strony, chciałabym wykorzystać doświadczenia z poprzedniego roku i czerpać z tego siłę. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że ten turniej to zupełnie inna historia. Dlatego będę się starała robić wszystko krok po kroku, nie wybiegać myślami do przodu i nie myśleć, że muszę zrobić coś więcej, bo w zeszłym roku tutaj wygrałam - powiedziała Iga Świątek. Czy starczy jej sił? Po ostatnich występach narzekała na potworne zmęczenie. - Z mojej perspektywy powiedziałabym, że mam dość pusty bak. Szczerze mówiąc, nie zamierzam nawet bardzo rozpamiętywać porażki, ponieważ cieszę się, że będę miała teraz wolne - powiedziała Polka.

Hubert Hurkacz przed US Open odbudował formę, ale w meczach z Novakiem Djokoviciem i Carlosem Alcarazem marnował wielkie szanse. Czy właśnie ten brak "instynktu zabójcy" to jego największy problem? - Nie wiem czy to brak "instynktu zabójcy" czy może po prostu ogromna presja. Mówimy tutaj o dwóch najlepszych zawodnikach na świecie - analizuje w rozmowie z "Super Expressem" słynny John McEnroe. - Hubert ma taki styl gry, że nikt nie lubi z nim grać. Z drugiej strony, statystyki returnowe ma bardzo słabe, chyba nawet poza Top-50 na świecie. Jeden z najniższych procentów przełamywania serwisu rywali i to jest problem. W meczach z Djokoviciem i Alcarazem robił dokładnie to, co powinien, skoro był tak blisko i postawił się w sytuacji, w której mógł zaraz wygrać. Ale tych dwóch facetów naprawdę ciężko wykończyć. Uważam, że Hurkacz gra teraz dużo lepiej niż przez cały rok i myślę, że nikt nie będzie chciał wpaść na niego w US Open - dodał McEnroe.

PONIEDZIAŁEK 28 sierpnia

M. Fręch - E. Navarro godz. 17

I. Świątek - R. Peterson godz. 18

M. Linette - A. Sasnowicz ok. godz. 22

WTOREK 29 sierpnia

H. Hurkacz - M-A. Huesler ok. godz. 21.30

