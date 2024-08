Iga Świątek poznała rywalkę w 1. rundzie US Open 2024. Będzie nią Kamilla Rachimowa (nr 104 WTA). Rosjanka wskoczyła do głównej drabinki jako lucky loserka, po porażce w ostatniej rundzie kwalifikacji. Iga Świątek po raz pierwszy zagra z tą zawodniczką. Polka w 2022 r. wygrała US Open i jest to jej jedyny do tej pory wielkoszlemowy triumf na kortach twardych. Rok temu odpadła w 4. rundzie.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz US Open 2024

Iga Świątek pierwszy mecz w US Open 2024 zagra we wtorek 27 sierpnia czyli w drugim dniu rywalizacji w głównych drabinkach nowojorskiego Szlema. Organizatorzy turnieju najpierw ogłosili już, które połowy męskiej i kobiecej drabinki rozpoczną zmagania w poniedziałek, a które zagrają we wtorek. Iga Świątek i Hubert Hurkacz mają zagrać we wtorek, a Magda Linette, Magdalena Fręch i Maks Kaśnikowski pierwsze mecze rozegrają w poniedziałek. - Na pewno w zeszłym roku czułam, że mam wiele rzeczy do obrony, jak pozycję nr 1 na świecie, wszystkie moje punkty, a także sam tytuł. Czułam, że mam dużo bagażu na ramionach. W tym roku jest trochę inaczej - powoedziała Iga Świątek. - Teraz po prostu staram się skupić na tym, co powinnam zrobić, aby grać jak najlepszy tenis. Moje oczekiwania nie są tak wysokie w porównaniu z zeszłym rokiem. Dlatego spróbuję skupić się na tym, aby wszystko robić krok po kroku i nie brać na siebie zbyt dużego bagażu - dodała Świątek.

O której gra Iga Świątek mecz dzisiaj w 1. rundzie US Open 2024

Iga Świątek w 1. rundzie US Open zagra z Kamillą Rachimową. Rosjanka pochodzi z Jekatierinburga i ma tatarskie korzenie. Za kilka dni skończy 23 lata. Ma 170 cm wzrostu. Jest szybka i zwinna i - jak na swoje warunki - ma dość mocne uderzenie. Potrafi też zaskoczyć skrótem czy innym technicznym uderzeniem. Przed US Open stoczyła zacięty trzysetowy bój z Aryną Sabalenką. Przegrała po zaciętej walce 5:7, 6:4, 4:6.

Iga Świątek od kilku dni trenuje już w Nowym Jorku, przygotowując się do występu w US Open 2024. Wzięła udział w zawodach pokazowych, w których wystąpiła w mikście razem z Sebastianem Kordą. Potem trenowała z Naomi Osaką, z którą zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia. Iga Świątek przed US Open zagrała w tylko jednym turnieju na kortach twardych. Doszła do półfinału WTA Cincinnati, w którym uległa 3:6, 3:6 Arynie Sabalence.

Iga Świątek - Kamilla Rachimowa O której godzinie mecz US Open 2024

Mecz Iga Świątek - Kamilla Rachimowa w 1. rundzie US Open 2024 zostanie rozegrany we wtorek 27 sierpnia. Początek meczu Świątek - Rachimowa o godzinie 18 polskiego czasu. Transmisje TV z US Open 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra na platformie MAX.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Dalej