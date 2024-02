Ważny dzień w życiu Agnieszki Radwańskiej. Podzieliła się radosną nowiną, to wyjątkowa chwila dla każdej kobiety

Ważny dzień w życiu Agnieszki Radwańskiej

Agnieszka Radwańska przez lata była niedoścignionym wzorem dla polskich tenisistek. Gdy kończyła swoją karierę fani mogli obawiać się, że długo nie zobaczymy takiej zawodniczki jak ona, która reprezentowałaby Biało-Czerwone barwy. Na szczęście dla nich, w sezonie następującym po końcu kariery Radwańskiej, w zawodowym tenisie zadebiutowała Iga Świątek, która w kilka lat stała się czołową zawodniczką świata, przebijając wiele osiągnięć starszej koleżanki. Mimo to fani wciąż chętnie zobaczyliby „Isię” w cyklu WTA, co sama zainteresowana zdecydowanie wyklucza – nie wyklucza jednak dalszych startów w innej dyscyplinie – padlu, który nie jest tak wymagający fizycznie i pozwala Radwańskiej wciąż skupiać się przede wszystkim na rodzinie.

Agnieszka Radwańska podzieliła się radosną informacją z fanami

Radwańska wciąż bardzo chętnie trzyma kontakt z fanami, korzystając choćby z mediów społecznościowych. To z nich możemy dowiadywać się co słychać w jej życiu zawodowym i prywatnym – chwali się kolejnymi startami w turniejach padla, ale też pokazuje urokliwe miejsca, w których spędza wolny czas. Całkiem niedawno była tenisistka pokazywała, jak postępują prace budowlane w jej nowym, wymarzonym domu. Teraz natomiast Radwańska pochwaliła się kolejnym ważnym wydarzeniem w swoim życiu!

Radwańska przeżyła wyjątkową chwilę

Agnieszka Radwańska postanowiła pochwalić się w relacji na Instagramie, że zostanie... świadkową na ślubie! To z pewnością wyjątkowy moment w życiu, bowiem nie co dzień zostaje się osobą, która ma wesprzeć bliską osobę w jej najważniejszym dniu. Radwańska w swojej relacji udostępniła wideo przesłane przez przyszłą pannę młodą widać na nim, że pytanie zostało zadane „Isi” w bardzo fantazyjny sposób – otrzymała pudełeczko, w którego wnętrzu był rysunek panny młodej oraz jej świadkowej „Mam bardzo ważne pytanie” brzmi napis na górze, a na dole była zdrapka, pod którą kryło się pytanie: „Czy zostaniesz moją świadkową?”. Dodany do wideo napis „Powiedziała TAK” świadczy o tym, że była tenisistka chętnie się zgodziła. Zrzut ekranu z relacji Agnieszki Radwańskiej znajdziecie poniżej.