Mariusz Pudzianowski odpalił się na kibiców, którzy go krytykują! Nie gryzł się w język, padły słowa o Powązkach

W walce wieczoru gali Fame 25 zmierzą się Kamil "Taazy" Mataczyński z Alberto Simao, a wcześniej w klatce zaprezentują się m.in. Wojtek Gola, Denis Załęcki, Denis Labryga czy Marcin Najman.

W akcji zobaczymy także aktywnego zawodnika MMA, Marcina Sianosa. Popularny "Ściana" w starciu jeden na dwóch zmierzy się z Jarosławem "Koziołkiem" Koziełem oraz Przemysławem "Sequento" Skulskim. I to właśnie "Koziołek" był "najaktywniejszy" podczas pierwszego panelu niedzielnej konferencji.

Fame 25: Ochroniarz Fame Nikola Milanović powalił na ziemię "Koziołka"

"Koziołek" wychodząc do face to face z Sianosem zaskoczył niemal wszystkich i nie ruszył w kierunku swojego najbliższego przeciwnika, a innych uczestników tego panelu. Napisaliśmy "niemal wszystkich" ponieważ najbardziej znany ochroniarz Fame, Nikola Milanović, był na posterunku i raz-dwa załatwił sprawę. Milanović chwycił "Koziołka" i błyskawicznie go obalił. Zresztą zobaczcie sami!