Bracia Jamil oraz Jamel zyskali niezwykłą popularność filmikami na TikToku, ale kibice freaków w Polsce kojarzą ich zapewne z gali Fame 15. Niespełna trzy lata temu w starciu dwóch na dwóch zmierzyli się z Radosławem "Warjatem Radkiem" Kapiasem oraz Patrykiem Woźniakiem, wychodząc zwycięsko z tej batalii.

Zdecydowanie większy rozgłos dała braciom walka z Eddiem Hallem, czyli najsilniejszym człowiekiem na ziemi. Do tej rywalizacji doszło w czerwcu zeszłego roku na gali World Freak Fight League i zgodnie z przypuszczeniami Hall wręcz zdemolował znacznie niższych i lżejszych influencerów.

Gala Fame 25: Marcin Najman zmierzy się z braćmi Neffati

Teraz bracia Neffati zmierzą się z Najmanem. "Ta dwójka nie boi się żadnych wyzwań. Neffati Brothers wracają do FAME po ostatniej walce z najsilniejszym człowiekiem świata, Eddiem Hallem. Teraz rzucają się na jeszcze głębszą wodę - walka w Częstochowie z lokalnym bohaterem 🔥 Muzyk, YouTuber, niedoszły kandydat na Eurowizję. I to co najważniejsze - Marcin Najman jest Cesarzem i ikoną freak-fightów 😎 Czy jego rywale zatańczą w klatce, tak jak im zagra? 👀 Najman wraca do klatki po nokaucie na Tomaszu Olejniku 🥊 W Częstochowie wygrał wszystkie dotychczasowe walki i zdobył legendarny pas organizacji WKU. Czy dopisze kolejne wielkie zwycięstwo? 💬" - czytamy na profilu Fame na platformie "X".