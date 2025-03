Eddie Hall ma walczyć z Mariuszem Pudzianowskim. Dokonał tego jako pierwszy na świecie, imponujące osiągnięcie, co za zwierzęca siła

Mateusz Borek prosto z mostu o potencjalnym odejściu Mariusza Pudzianowskiego z KSW i przejściu do Fame. Szczere słowa dziennikarza

O ewentualnym pojedynku Pudzianowskiego z Hallem już kilka miesięcy temu mówił "Super Expressowi" Martin Lewandowski, jeden z właścicieli KSW. Panowie mieli się zmierzyć na jubileuszowej gali XTB KSW 100, ale wtedy "Pudzian" wypadł z rozpiski kilkanaście dni przed imprezą w Gliwicach. Z informacji, do których dotarliśmy wynika, że Hall od dawna dogadany jest z KSW i teraz wszystko zależy już tylko i wyłącznie od Pudzianowskiego.

Eddie Hall jako pierwszy na świecie podniósł 500 kilogramów w martwym ciągu

"Bestia", podobnie jak Polak, ma za sobą bogatą w sukcesy karierę w zawodach siłaczy. Co prawda mistrzem świata był "tylko" raz (Pudzianowski sięgał po tytuł pięciokrotnie), ale to do niego należał rekord świata w tzw. martwym ciągu. Hall jako pierwszy na świecie podniósł pół tony, a jego wynik dopiero po czterech latach o jeden kilogram poprawił Hafthor Bjornsson. Zresztą z Islandczykiem zmierzył się później w głośnej walce bokserskiej, przegrywając jednogłośnie na punkty.

Starcie z Bjornssonem było jego debiutem w sportach walki, ale Hall w CV ma także pojedynek w MMA. W czerwcu zeszłego roku na gali World Freak Fight League rywalizował z braćmi Neffati (Jamil oraz Jamel) i zgodnie z przypuszczeniami wręcz zdemolował znacznie niższych i lżejszych influencerów.

XTB KSW 105: Eddie Hall ma się zmierzyć z Mariuszen Pudzianowskim

Hall w trakcie kariery siłacza zyskał niesamowitą popularność na Wyspach. Zaowocowało to m.in. aktorskimi epizodami (np. "Transformers: Ostatni rycerz") czy występami w reality show. Na Instagramie ma ponad 5 mln obserwujących, a jego kanał na YouTube może pochwalić się blisko 3 mln 200 tys. subskrypcji. I to właśnie w najnowszym filmie Hall zdradził datę batalii z "Pudzianem", przy okazji pokazując, jak przygotowuje się do walki z Polakiem.