Adamek po ponad pięcioletniej przerwie powrócił do boksu i w klatce a nie w ringu najpierw pokonał na gali KSW Mameda Khalidova, a potem w Fame okazał się lepszy od Patryka Bandurskiego oraz Kasjusza Życińskiego. Wiele jednak wskazuje na to, że w świecie freaków więcej go już nie zobaczymy.

- Po pierwsze Fame teraz płaci już zdecydowanie mniej, bo ktoś zaczął racjonalnie przeglądać kosztorysy i gaże zawodników za walki, a po drugie ja nie mam w ogóle o to pretensji, bo podpisaliśmy kontrakt na dwie walki. Fame wiedział, że nazwisko Adamek waży i nazwisko Adamek kosztuje bardzo dużo. My wiedzieliśmy, że ponieważ Adamek kosztuje bardzo dużo, to będzie bardzo trudno znaleźć kolejną walkę na tych zasadach. Bo w zasadzie co miał Fame z Adamka wycisnąć, to wycisnął, co miał wykorzystać nazwisko, to wykorzystał - powiedział nam Borek.

Marcin Najman jak Tomasz Adamek - zaczynał w Lidze Boksu, skończył we freakach

Mimo wszystko chętnych na starcie z Adamkiem nie brakuje. Ostatnio taką chęć wyraził Artur Binkowski, teraz dołączył do niego Najman. "Cesarz" kilka dni temu przy okazji powrotu Polskiej Ligi Boksu wstawił archiwalne fotki z listopada 1998 roku. "Po 21 latach powróciła Liga Bokserska. Swój pierwszy pojedynek bokserski stoczyłem w listopadzie 1998 roku przed meczem Kleofas Katowice vs Concordia Knurów. W Concordii walczył wówczas Adamek, ale i Tomek Zaprzałka. Liga jest potrzebna!" - napisał Najman.

Wątek ten podchwycił dziennikarz Michał Koper z portalu ringpolska.pl. "Marcin Najman jak Tomasz Adamek zaczynał - na gali Ligi Boksu - i jak Tomasz Adamek skończył - we freakach. Dwie legendy, niemal bliźniacze kariery" - zaznaczył. Na ten wpis zareagował z kolei Borek, czyli menadżer i przyjaciel Adamka. "Tak było. Tak jest. Z faktami się nie dyskutuje. Ta historia musi zatoczyć koło i zakończyć się ich walką w boksie:-)" - napisał znany dziennikarz.

Najman chce brutalnej walki z Adamkiem: małe rękawice, obalenia i łokcie

Jak można się domyślić na reakcję Najmana nie trzeba było długo czekać. "Cesarz" zaproponował nawet formułę, w której najchętniej zmierzyłby się z Adamkiem.

"Na małe rękawice z obaleniami i łokciami 😎 Boks już takie walki widział. To nie ja pierwszy obalałem w boksie. Zrobił to Holyfield z Lewisem w walce o Tytuł Championa Heavy Weight! Także … Let s do it! Tomas!" - odpowiedział Najman (pisownia oryginalna).

