Artur Binkowski wyzwał Tomasza Adamka. Szybka kontra "Górala". Wysłał go na leczenie

Artur Binkowski chce walczyć z Tomaszem Adamkiem

Artur Binkowski w lutym na gali FAME MMA zawalczył po raz pierwszy od 2014 roku i bez większych problemów rozprawił się z 60-letnim dziennikarzem Tomaszem Majewskim. Angaż we freak-fightowej federacji przyniósł mu rozgłos, z którego chętnie korzysta. W ostatniej rozmowie z kanałem TVreklama na YouTube zapowiedział, że szykuje się jego kolejna walka z Tomaszem Adamkiem. - Końcem roku, jakieś sześć miesięcy od dzisiaj, będzie już nie "waleczka", ale konkretny bój między mną a naszym Tomkiem Adamkiem. To jest brane pod uwagę, tam dzieją się zaawansowane [rozmowy - red.]. Prawdopodobnie w Tatrach - mówił podekscytowany "Biniu". Miał już nawet w głowie konkretne zasady 3-minutowych rund, ale odpowiedź Adamka stawia to wszystko pod znakiem zapytania.

Adamek wysyła Binkowskiego na leczenie

- Nic o tym nie wiem, Artur ma swój problem. On wie, jaki to problem, więc musi sam sobie zadać pytanie, czy nadaje się do jakiegokolwiek sportu - powiedział w rozmowie z Interią były mistrz świata dwóch kategorii wagowych. Dopytany o zaczepki Binkowskiego, wypalił z pełną mocą.

- Ja nie chcę mieć chłopa na sumieniu. Całą karierę szczęśliwie walczyłem i nigdy nie było problemu, więc na starość niepotrzebne jest mi patrzenie, jak komuś coś się dzieje. W ogóle nie ma o czym rozmawiać - zaznaczył Adamek. - Wiadomo, że nie chcesz, by komuś stała się krzywda. Jeśli nadajesz się do sportu, to walcz, ale jeśli jesteś wrakiem człowieka, to pierwsze, co trzeba zrobić, to się leczyć.

Słowa Adamka poddają w wątpliwość ewentualną walkę z Binkowskim, ale nie oznacza to, że ten pozostanie bez rywala. Coraz więcej wskazuje na to, że pomimo wcześniejszych zapewnień olimpijczyk z Sydney (w barwach Kanady) zmierzy się z... Marcinem Najmanem. W cytowanej wcześniej rozmowie z kanałem TVreklama zapewniał nawet, że "jak walec rozjedzie Najmana" w ramach przygotowań do Adamka. Wygląda jednak na to, że starcie z zawodnikiem z Częstochowy może stać się dla niego głównym daniem.

