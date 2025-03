Zapadła kluczowa decyzja dla Julii Szeremety. Koniec oczekiwania

Andrzej Gołota przyjechał do Polski. W takiej jest formie. Zaprezentował się w ringu

Kluczowa decyzja dla Julii Szeremety. Na to czekała

Po 32 latach Julia Szeremeta wywalczyła dla Polski kolejny medal igrzysk olimpijskich w boksie. W Paryżu doszła aż do wielkiego finału i w wieku niespełna 21 lat została gwiazdą polskiego sportu. Ostatecznie wywalczyła olimpijskie srebro i wciąż marzy o upragnionym złocie, choć te marzenia mogły jej uciec wraz z usunięciem boksu z programu igrzysk. A to po ostatnich IO było bardzo realne ze względu na narastający konflikt na linii Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu (IBA) - Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl). Na szczęście dla Szeremety i pozostałych zawodników, MKOl znalazł rozwiązanie i postanowił porozumieć się z federacją World Boxing, która przejmie zarządzanie światowym boksem w ramach ruchu olimpijskiego z rąk IBA zarządzanej przez Umara Kremlowa.

Julia Szeremeta z wielką wygraną. Obroniła tytuł! Polska pięściarka z kolejnym sukcesem

Prezydent MKOl potwierdza. Boks zostanie na igrzyskach

Ten jeden ruch sprawia, że przyszłość boksu na igrzyskach wydaje się być spokojna. Potwierdził to zresztą sam prezydent MKOl, Thomas Bach. - Rekomendacja w sprawie boksu na igrzyskach w Los Angeles będzie podjęta na sesji, ale jestem niemal pewny, że zostanie zatwierdzona. Wszyscy pięściarze na świecie będą mogli rywalizować w USA - stwierdził podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

To kolejna ważna zmiana w boksie olimpijskim. Przypomnijmy, że Polska dołączyła do bojkotu Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu i od tego roku należy do World Boxing. Właśnie pod tą egidą Biało-Czerwoni będą rywalizować w mistrzostwach świata, które są głównym celem Szeremety w tym roku. Za 3 lata WB będzie z kolei odpowiadać za turniej olimpijski w Los Angeles.