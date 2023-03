Nikola Milanović o relacjach z Mariuszem Pudzianowskim: Gdy mnie widzi, to ma mnie dosyć! Zaczepiam go

Gala FEN 45 już w sobotę w Ząbkach. W "najcięższym" pojedynku wieczoru Nikola Milanović zmierzy się z Patrykiem "Wielkim Bu" Masiakiem. Dla Milanovicia nie będzie to debiut w MMA. Kibice doskonale pamiętają szalone okoliczności jego walki na KSW z Mariuszem Pudzianowskim. Niewiele brakowało, a judoka rozprawiłby się z trenującym wiele lat MMA "Pudzianem". Pudzianowski złapał się siatki i nie dał obalić, po czym wylądował w parterze na górze i zasypał rywala gradem ciosów. Mimo błędu sędziów, to ręka strongmana została uniesiona do góry.

Tak wyglądał Artur Szpilka bez tatuaży. Mamy zdjęcia. Padniecie, gdy to zobaczycie

Milanović o relacjach z Pudzianowskim: Jak mnie widzi, to ma mnie dosyć

Nikola Milanović często widuje się na galach MMA z Mariuszem Pudzianowskim. Z uśmiechem przyznaje, że nie unika uszczypliwości pod adresem wieloletniego zawodnika KSW.

- Powiem szczerze, że Mariusz jak mnie widzi, to ma mnie dosyć. Cały czas co chwilę go zaczepiam. Było, minęło. Szkoda, że tak to się skończyło. Każdy jest mądry po szkodzie. Zawalczyłbym teraz zupełnie inaczej, ale jak bierze się walkę dwie godziny wcześniej... Moja głowa była, gdzie indziej. Myślałem, jak go obalić i skończyć. Zamiast na spokojnie i taktycznie, wyszło na hura i nie skończyło się to dobrze - opowiada Milanović z uśmiechem na twarzy.

Czy walka z "Wielkim Bu" będzie wyglądała inaczej? Nie można tego wykluczyć! - To będzie pojedynek judoki z bokserem, ulicznikiem - nie ukrywa Milanović.

Mamed Khalidov ledwo oddychał. Szef KSW musiał mu pomagać. Takiego nagrania legendy jeszcze nie było

Kiedy gala FEN 45?

Gala FEN 45 odbędzie się w sobotę, 11 marca w podwarszawskich Ząbkach. Początek gali o godzinie 19:00. Transmisja w Polsacie Sport Fight (od 19:00) i Super Polsacie (od 20:00).

W walce wieczoru gali FEN 45 Cezary Oleksiejczuk zmierzy się w kolejnej obronie pasa kategorii półśredniej z Mansurem Abdurzakovem.