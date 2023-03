Tak wyglądał Artur Szpilka bez tatuaży. Mamy zdjęcia. Padniecie, gdy to zobaczycie

Kamil Łaszczyk ma kolejnego rywala! Wraca do boksu po pokonaniu Amadeusza Ferrariego. Wiemy, z kim zawalczy

W polskim boksie brakuje wielu medialnych postaci. Artur Szpilka jest jednym z ostatnich naszych popularnych pięściarzy. Obecnie brakuje tak kolorowych bohaterów jak "Szpila". Dziś były pretendent do pasa mistrza świata WBC (przegrał przez nokaut z Deontayem Wilderem) walczy dla organizacji KSW i szykuje się do pojedynku z Mariuszem Pudzianowskim podczas czerwcowej gali na PGE Narodowym podczas KSW: XTB Colloseum 2. Droga do tego starcia była bardzo długa.d

Artur Szpilka przeszedł wiele, by znaleźć się w tym miejscu. Gwiazdor KSW dziś kojarzy się nie tylko z ciekawymi wypowiedziami i poważną życiową przemianą, ale także z okazałymi tatuażami. Dotarliśmy do zdjęć sprzed lat, gdy nie był aż tak wytatuowany. Trudno go rozpoznać. Kompletnie się zmienił.

Szpilka bez tatuaży wyglądał zupełnie inaczej. Ewidentnie zmężniał, inaczej prezentuje się jego sylwetka. Zobaczcie zdjęcia sprzed lat w naszej galerii, która znajduje się poniżej.

