Pierwsze słowa Artura Szpilki po ogłoszeniu walki z Mariuszem Pudzianowskim na Narodowym! Mówi o wielkim wyróżnieniu i szacunku

Pudzianowski - Szpilka to pierwsza ogłoszona walka przez KSW przed kosmicznie zapowiadającą się galą na PGE Narodowym. Wcześniej szefowie federacji zdradzili, że w Warszawie do klatki wyjdzie Mamed Khalidov, ale nazwiska jego rywala jeszcze nie poznaliśmy. Kilka dni temu włodarze KSW pochwalili się z kolei, że sprzedali już 10 tysięcy biletów na czerwcowe wydarzenie. Po środowej informacji na liczba z pewnością jednak znacząco wzrosła.

Pudzianowski - Szpilka 3 czerwca na XTB KSW Colosseum 2

I nic w tym dziwnego. Pudzianowski i Szpilka to mocne medialnie nazwiska, które wzbudzają zainteresowanie wśród tysięcy kibiców sportów walki w Polsce. Kilka chwil po ogłoszeniu tego hitowego pojedynku głos w mediach społecznościowych zabrał "Szpila". "Mariusz znaleziony. Teraz żarty się skończyły, a zaczynają się ciężkie przygotowania do walki. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, że będę mógł zawalczyć na Stadionie Narodowym przed taką publicznością, a do tego z przeciwnikiem, do którego mam bardzo duży szacunek. Wkładam całe serducho w przygotowania, bo wiem jak wielkie wyzwanie przede mną. Jedno jest pewne, emocje są gwarantowane" - napisał Szpilka na Facebooku.