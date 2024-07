Wielka rywalka Igi Świątek rozpaliła fanów. Jelena Rybakina zrzuciła ubrania i pokazała wdzięki. Aż zaniemówiliśmy

Mąż Sereny Williams usłyszał fatalną diagnozę. Zaatakowała go groźna choroba, o wszystkim powiedział fanom

Jelena Rybakina wróciła z Wimbledonu w lepszym nastroju od Igi Świątek, która odpadła już w trzeciej rundzie tego turnieju z inną Kazaszką - Julią Putincewą. Wielka rywalka Polki odpadła dopiero w półfinale z późniejszą zwyciężczynią, Barborą Krejcikovą. Oczywiście triumfatorka Wimbledonu z 2022 r. miała w tym roku chrapkę na kolejny wielkoszlemowy triumf, jednak na ten będzie musiała poczekać przynajmniej do US Open. Przed kolejnymi wyzwaniami czwarta tenisistka świata postanowiła najpierw naładować baterie. W tym celu udała się na krótkie wakacje do Turcji, gdzie może cieszyć się pełnym słońcem. Zresztą pochwaliła się tym w mediach społecznościowych, pokazując wyjątkowo gorące zdjęcie.

Jelena Rybakina pokazała wdzięki w bikini

Rybakina na korcie imponuje stoickim spokojem i właściwie nie zdradza żadnych emocji, a poza nim raczej unika nadmiernej aktywności. Jej media społecznościowe są przepełnione tenisową zawartością, ale po Wimbledonie 25-latka zaskoczyła fanów. Podczas wakacji w tureckim Bodrum opublikowała zdjęcie w samym bikini! Z taką formą aż dziwne, że nie robi tego częściej.

Kazaszka raczej stroni od pokazywania się w takim wydaniu, ale fani i tak często komplementują jej urodę. Teraz otrzymali kolejny argument, bo figura Rybakiny jest oszałamiająca. Regularne treningi przy jej wzroście (184 cm) dają niesamowite efekty, którymi zachwycają się jej fani. Zdjęcie opublikowane za pośrednictwem Instastories szybko obiegło m.in. portal X, gdzie internauci nie mogli wyjść z podziwu.