Wielu kibicom pęknie serce po tym, co napisała Iga Świątek. Dobitniej się już nie da. Poleciała na mecz Real - Barcelona i...

Mecze pomiędzy Realem Madryt i FC Barceloną zawsze wywołują masę emocji i odbijają się echem na całym świecie. Nie inaczej było przy okazji ostatniego "El Clasico", które rozegrano w niedzielę 21 kwietnia. Na Santiago Bernabeu padło aż pięć bramek i ostatecznie lepsi okazali się "Królewscy", którzy pokonali odwiecznych rywali 3:2, a wynik spotkania ustalił Jude Bellingham w doliczonym czasie gry. Wielki pojedynek z udziałem Roberta Lewandowskiego, jak się okazało, z wysokości trybun oglądała również Iga Świątek, która postanowiła wybrać się do stolicy Hiszpanii na jedno z najważniejszych spotkań w kalendarzu hiszpańskiej LaLiga. Najlepsza tenisistka na świecie wszystkim pochwaliła się w sieci, a jeden szczegół mógł przykuć uwagę internautów.

- El Clasico 🤩 Wielkie dzięki za to przeżycie @oshee_world 🫶🏼🫶🏼 #halamadrid @realmadrid - napisała w poście w mediach społecznościowych Iga Świątek. Dodając "hala madrid" oraz oznaczając ekipę "Królewskich" polska tenisistka jasno dała do zrozumienia, której drużynie kibicuje i bynajmniej nie była to ekipa z Robertem Lewandowskim w składzie. To mógł być niemały cios dla wielu kibiców Świątek, którzy nie sympatyzują z Realem.

- O to robercik juz nie lubi - żartował z przekąsem jeden z internautów pod zdjęciem najlepszej tenisistki na świecie. Nie zabrakło jednak fanów Świątek, którym przypadło do gustu wyznanie zawodniczki z Raszyna. - Iga i Real Madryt - najlepiej - rozpływał się kolejny z użytkowników Instagrama pod zdjęciem Igi.