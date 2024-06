Iga Świątek od kilku dni jest już w Londynie i trenuje na kortach treningowych Wimbledonu. Polka rok temu doszła do ćwierćfinału Wimbledonu, w którym uległa (5:7, 7:6, 2:6) Elinie Switolinie i był to jej najlepszy seniorski występ w Londynie. W tym roku zdecydowała się na ryzykowny ruch - nie zagrała wcześniej w żadnym turnieju na trawie. Postawiła na odpoczynek po potężnej dawce meczów i spokojne treningi, mając również na uwadze, że zaraz potem czeka ją powrót na mączkę i walka w Paryżu o olimpijskie medale. Dwa lata temu Iga również przed Wimbledonem nie rozegrała żadnego meczu na trawie. Skończyło się porażką w 3. rundzie z Alize Cornet, która zakończyła jej serię 37 zwycięstw. Rok temu Polka trenowała długo w Bad Homburg, gdzie powalczyła w turnieju WTA.

Hubert Hurkacz na trawie grać uwielbia, a jego styl gry jest wręcz skrojony do tej wymagającej nawierzchni. Hubi potwierdził to choćby kilka dni temu, dochodząc do finału turnieju w Halle. Potężne płaskie serwisy wrocławianina to na kortach trawiastych zabójcza broń. Do tego Hubi dobrze gra przy siatce i coraz częściej to wykorzystuje. Największy sukces w Wimbledonie odniósł w 2021 r., dochodząc aż do półfinału. Pokonał wtedy m.in. Rogera Federera. Rok temu po dramatycznym meczu przegrał (6:7, 6:7, 7:5, 4:6) w 4. rundzie z Novakiem Djokoviciem.

Losowanie drabinek Wimbledonu odbędzie się w piątek 28 czerwca 2024. Początek ceremonii losowania Wimbledonu 2024 o godzinie 11 polskiego czasu.

