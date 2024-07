Wimbledon 2024 PREMIE Nagrody pieniężne: Ile zarobiła Iga Świątek w Wimbledonie? Ile zarobił Hurkacz?

Trwa Wimbledon 2024, a we wtorek do rywalizacji przystąpią Polacy. Iga Świątek nie miała szczęścia i już w 1. rundzie zagra z Sofią Kenin. Hubert Hurkacz trafił na Radu Albota. Trudne rywalki wylosowały dwie pozostałe Polki. Magda Linette zagra z Eliną Switoliną, a Magdalena Fręch zmierzy się z Beatriz Haddad Maią. Cała czwórka Polaków pierwsze mecze ma rozegrać we wtorek 2 lipca.

Rywalizacja na Wimbledonie toczy się nie tylko o sławę, prestiż i rankingowe punkty. Do wygrania są również oczywiście ogromne pieniądze. Brytyjczycy sypnęli kasą! Premie dla mistrzów Wimbledonu w singlu są aż 350 tys. funtów wyższe niż rok temu - 2,7 mln funtów. Znacznie powiększono nagrody w początkowych rundach. Premia za sam występ głównej drabince to aż 60 tys. funtów (ok. 300 tys. zł).

Iga Świątek rok temu doszła do ćwierćfinału Wimbledonu, w którym uległa (5:7, 7:6, 2:6) Elinie Switolinie i był to jej najlepszy seniorski występ w Londynie. W tym roku zdecydowała się na ryzykowny ruch - nie zagrała wcześniej w żadnym turnieju na trawie. Postawiła na odpoczynek po potężnej dawce meczów i spokojne treningi, mając również na uwadze, że zaraz potem czeka ją powrót na mączkę i walka w Paryżu o olimpijskie medale.

Wimbledon 2024 PREMIE w turniejach singla. Kurs 1 funt - 5,05 zł

1. runda - 60 000 funtów

2. runda - 93 000 funtów

3. runda - 143 000 funtów

4. runda - 226 000 funtów

1/4 finału - 375 000 funtów

1/2 finału - 715 000 funtów

finał - 1 400 000 funtów

zwycięstwo - 2 700 000 funtów

