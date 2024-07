Złe informacje dla Jakuba Kiwiora. Arsenal znalazł zastępcę reprezentanta Polski

Jeden z ulubieńców Michała Probierza zmienił klub. Czy to pomoże mu w powrocie do kadry?

Nieziemsko drogi wypoczynek Lewandowskich. Odpoczywają w niesamowitym luksusie. Ceny to jakiś kosmos

Jak jasny grom z nieba pojawiły się wieści o Grzegorzu Krychowiaku! Wróci do Europy?

Wróci do Europy?

Według informacji najsłynniejszego dziennikarza od spraw transferowych Fabrizio Romano - Riccardo Calafiori znalazł się na celowniku Arsenalu. Według włoskiego dziennikarza, klub z północnej części stolicy Anglii zrobił już pierwszy krok w kierunku zawarcia umowy z obrońcą. Mówi się, że Arsenal zaoferował defensorowi długoterminowy kontrakt.

Calafioli to jedno odkryć mistrzostw Europy w Niemczech. Mimo że Włosi zakończyli turniej porażką ze Szwajcarią w 1/8 finału, to obrońca otrzymał bardzo pozytywne recenzje i natychmiast znalazł się w notesach przedstawicieli wielu klubów. 22-latek, który na co dzień gra w Bolonii, jest wyceniany przez portal Transfermarkt na około 30 milionów euro.

Zainteresowanie Calafiorim wydaje się być silnym sygnałem dla Jakuba Kiwiora, którego Arteta wykorzystywał w roli środkowego i lewego obrońcy w minionym sezonie. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Arsenal może podjąć decyzję o sprzedaży Kiwiora. Od dłuższego czasu reprezentantem Polski interesują się włoskie kluby (w końcu do Arsenalu trafił ze Spezii). Najpierw o Kiwiora pytał AC Milan, a teraz na transfer Polaka do Juventusu nalega nowy trener "Starej Damy" Thiago Motta.

Odwiedziliśmy Flashscore. Liczby nie kłamią: Lewandowski wygrał ze Świątek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.